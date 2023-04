Sébastien Ogier wieder auf Sardinien am Start

Sébastien Ogier, der sich mit seinem Toyota-Partner und Kroatien-Sieger Elfyn Evans die Tabellenspitze teilt, wird in seinem Kurzprogramm wieder beim sechsten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Italien antreten.

Für den achtfachen Titelgewinner und Toyota-Teilzeitpiloten Ogier wird Italien in diesem Jahr sein vierter Einsatz. Er gewann in Monte Carlo und Mexiko und wurde in Kroatien nach Reifenpech Fünfter. Bei der nächsten WRC-Runde in Portugal, wo er 2010 im Citroën seinen ersten Sieg erzielt hatte, startet er nicht. Er teilt sich dato die Führung mit Evans, der wie er 69 Punkte sammeln konnte.

Der gebürtige Franzose und Wahlschweizer wird sich nun für seinen vierten Saisoneinsatz im Toyota GR Yaris Rally1 auf die Schotterrallye auf Sardinien (1. bis 4. Juni), wo er schon vier Mal gewonnen hat, konzentrieren. Ogiers Verzicht auf Portugal bedeutet, dass er wahrscheinlich einige Positionen in der Fahrerwertung verlieren wird, was das aber Potenzial für eine günstigere Ausgangsposition auf Italiens losen Schotterpisten bietet. Das habe aber nichts mit seiner Wahl zu tun, sagte er.

«Das war schon ein langer Plan», sagte er WRC.com. «Das ist nichts, was von Tag zu Tag oder jetzt entschieden wird, es ist etwas, das wir schon seit Anfang des Jahres im Sinn hatten. Sardinien war letztes Jahr eine harte Rallye für das Team, also war das immer mein Plan, um dort zu helfen. Es ist nichts, was jetzt wegen dem Kroatien-Ergebnis oder so etwas entschieden wird, es ist etwas, was wir früh entschieden haben.»

Der 57malige Gesamtsieger Ogier lieferte in Kroatien eine weitere starke Leistung ab, führte den Event an und gewann mehr Prüfungen als jeder andere. Ein Reifenschaden auf der zweiten Prüfung kostete ihn jedoch anderthalb Minuten und er konnte sich nur auf den fünften Platz zurückkämpfen.

«Es war nicht mein Wochenende», sagte er, «aber ich denke, es gehört manchmal zum Motorsport dazu. Natürlich hatten wir viel mehr in der Pipeline, aber es hat nicht geklappt und irgendwie müssen wir dieses Wochenende hinter uns lassen und zu einem anderen Event zurückkehren, mit dem Ziel, es besser zu machen.»