Kremer lobte Veranstalter der Rallye Kroatien

Der deutsche Privatfahrer Armin Kremer hat die Organisatoren der Kroatien-Rallye im vergangenen Monat gelobt, nachdem er sein Programm im WRC Masters Cup (für über 50-Jährige) mit einem Sieg in Zagreb gestartet hatte.

Der dreifache Deutsche Meister, Europameister und Titelgewinner der Asien-Pazifik-Meisterschaft aus Mecklenburg und seine Tochter Ella führten im Skoda Fabia RS Rally2 vom Start weg den Masters Cup an. Sie gewannen 13 von 20 Prüfungen. Sie holten ihren ersten Erfolg im Jahr 2023 mit mehr als fünfeinhalb Minuten Vorsprung auf seinen Fabia-Fahrerkollegen, den Österreicher Johannes Keferböck mit Ilka Minor. Verständlicherweise genoss Kremer seinen zweiten kroatischen Masters-Cup-Sieg in ebenso vielen Jahren.

«Die Organisation in Kroatien», sagte Kremer, «machte einen wirklich tollen Job, eine wirklich tolle und schöne Rallye. Wir sehen hier immer viele Fans und was mich am meisten beeindruckt hat, war die Anzahl der Zuschauer am Straßenrand. Es ist wirklich, wirklich schön und fantastisch, das zu sehen.»

Kremer sprach über seine Bemühungen, noch besser zu werden als sein Vizemeisterplatz im Masters Cup in der vergangenen Saison und fügte hinzu: «Wir starteten hier in die Masters-Saison, und diese Rallye zu gewinnen, ist optimal für uns, und wir werden sehen, was wir in Portugal und Sardinien erreichen können. Das sind die nächsten für uns. Der neue Škoda läuft gut und wir sind im Moment zufrieden.»

Obwohl er zwei Rallyes mehr gewann als der Italiener Mauro Miele, der spätere Meister von 2022, verlor Kremer das letztjährige Titelrennen mit nur vier Punkten.