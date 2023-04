Kris Meeke gewinnt für Craig Breen in Portugal

Kris Meeke hat die Rali Terras d’Aboboreira, sein erstes Event für Hyundai Portugal, anstelle des verstorbenen Craig Breen, dessen Start dort vor dem tödlichem Unfall geplant war, mit Leichtigkeit gewonnen.

Breen kam vor zwei Wochen bei einem Testunfall für die Kroatien-Rallye der Rallye-Weltmeisterschaft ums Leben. Er bereitete sich auf seinen zweiten Start seit seiner Rückkehr zu Hyundai Motorsport vor, und der Ire trat in dieser Saison auch für Hyundai Portugal mit einem i20 N Rally2 in der portugiesischen Meisterschaft an. Breen gewann den Auftakt, die Rallye Serras de Fafe, fiel aber in der zweiten Runde an der Algarve aus.

Meeke, der zwischen 2016 und 2018 Teamkollege von Breen bei Citroën war, wurde gebeten, den Platz von Breen einzunehmen und das Programm von Hyundai Portugal zu vervollständigen, beginnend mit der Veranstaltung an diesem Wochenende in Amarante.

Trotz nur eines kurzen Tests, um sich an das Auto zu gewöhnen, führten Meeke und Beifahrer Ole Fløene die Rallye von Anfang bis Ende an und gewannen sieben der neun Prüfungen der Rallye, 15,5-Sekunden vor dem WRC2-Fahrer Marco Bulacia im Skoda Fabia Rally2. Alejandro Cachón, ebenfalls WRC2-Fahrer, wurde in seinem Citroën C3 nach einem spannenden Duell mit Bulacia Dritter und verpasste Platz zwei nur um fünf Sekunden. Meekes ärgster Rivale unter den portugiesischen Meisterschaftskandidaten, der zweimalige PWRC-Champion Armindo Araújo, wurde Gesamtvierter mit 51,3 Sekunden Rückstand.

Die nächste Runde von Meekes Programm wird die Rallye Portugal sein.