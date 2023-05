Breen-Beifahrer Fulton Co bei Meeke in Portugal

Kris Meeke siegt in Portugal 2023

James Fulton, Beifahrer des tödlich verunglückten Craig Breen, wird Kris Meeke bei seiner Rückkehr in die FIA Rallye-Weltmeisterschaft bei der Rallye Portugal (11. - 14. Mai) als Co-Pilot im Hyundai i20 Rally2 begleiten.

Der irische Beifahrer sollte in dieser Saison mit Craig Breen bei Hyundai in der WRC-Spitzenklasse zusammenarbeiten, doch Breen starb bei einem Test vor der Rallye Kroatien auf tragische Weise.

Der Ire Fulton, der im Februar neben Breen bei der Rallye Schweden Zweiter in der Gesamtwertung wurde, wird nächste Woche wieder in ein Rallyeauto steigen, um neben dem Nordiren Meeke Platz zu nehmen. Das Team wird in der WRC2-Kategorie mit einem i20 N Rally2 von Team Hyundai Portugal antreten.

«Es war ein sehr harter Moment, aber ich fühle mich jetzt bereit, zurückzukehren», sagte Fulton. «Es war keine leichte Entscheidung, aber ich weiß, dass Craig es gewollt hätte. Ich habe diese Herausforderung mit ihm begonnen, und ich denke, der beste Weg, ihn zu ehren, ist, das zu beenden, was wir gemeinsam begonnen haben.»

Meekes WRC-Bilanz weist fünf Rallyesiege auf, darunter Portugal im Jahr 2016. Der 43-Jährige ist aber seit 2019 nicht mehr auf diesem Niveau gefahren. Ende letzten Monats debütierte er mit dem Hyundai bei der Rali Terras d'Aboboreira und holte sich den Sieg mit 15,5 Sekunden Vorsprung auf Marco Bulacia (Skoda).