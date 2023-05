Motivation für nächsten irischen Rallyestar gestiegen

Die Irische Rallye Akademie möchte den tödlich verunglückten Craig Breen nun ehren, indem sie den nächsten Rallyestar aus Irland auf WM-Niveau sucht und fördert.

Nach dem tragischen Tod von Craig Breen vor zwei Wochen ist Motorsport in Irland jetzt doppelt entschlossen, einen jungen irischen Fahrer in die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zu bringen. Breen war Irlands erfolgreichster WRC-Fahrer mit zwei Weltmeistertiteln (WRC Academy und SWRC) und neun Podestplätzen sowie 34 Bestzeiten. Er war auch der einzige Ire, der für ein WRC-Werksteam antrat und während seiner gesamten Karriere für Citroën, M-Sport Ford und Hyundai fuhr.

Irlands ASN (Nationaler Motorsportverband) hat mit Unterstützung der Team Ireland Foundation und des irischen Asphalt-Rallye-Champions von 1982, John Coyne hart daran gearbeitet, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen und irische Talente durch die Motorsport Ireland Rally Academy zu finden und zu fördern.

Derzeit treten Josh McErlean, William Creighton und Eamonn Kelly alle in den Supportklassen der WRC an. McErlean in der WRC2 als Hyundai Customer Racing Junior, während Creighton und Kelly zusammen die ersten beiden Läufe der diesjährigen Junior WRC gewonnen haben.

McErlean verzichtete sich letzte Woche auf den Start bei der Rallye Kroatien, aber mit dem Segen der Familie Breen hissten Creighton, Kelly und Patrick O’Brien (Hyundai i20 N Rally2) an einem äußerst emotionalen Wochenende die Flagge für Irland.

«Diese Jungs waren alle am Dienstag bei unserem Junior-Entwicklungstag dabei, als Craig mit den Junior-Fahrern der Irish Forestry Championship zusammen war, und dann passierte zwei Tage später die Tragödie. Es war unglaublich hart», sagte Sean McHugh, Koordinator der Motorsport Ireland Rally Academy, gegenüber DirtFish.

«Unser Ziel war es, den nächsten Weltstar zu finden und auf dieser Reise junge Männer und Frauen zu Botschaftern und Vorbildern für sich selbst und den Sport zu entwickeln. Das war schon immer unser Ziel und für mich und die Menschen, mit denen ich arbeite, wurde dies durch die jüngsten Ereignisse noch verstärkt», fügte McHugh hinzu. «Craig war immer ein Mann für ‚Du musst anpacken, du musst weitermachen‘, und das ist unser Ziel. Für mich hat es sich verdoppelt. Es bedeutet nur, dass wir noch härter daran arbeiten, Craig so gut wie möglich zu ehren, nämlich jemand anderen auf sein Niveau zu bringen.»

Dieser Prozess wird bei der Rallye Portugal im nächsten Monat ernsthaft fortgesetzt, wo der kroatische JWRC-Sieger Kelly als Teamkollege von McErlean einen PCRS Hyundai Rally2 fahren wird. Dieser i20 wird während der gesamten Saison bei ausgewählten WRC-Läufen von den Fahrern der MI Rally Academy geteilt.

«Aber wir hatten von Anfang an den Segen der Familie Breen und des Teams um sie herum, dass sie unsere jungen Fahrer wollten, die sich in der Lage fühlten, Irland zu vertreten und für Craig zu fahren.»