Rovanperä: «Wir wollen nicht um Platz vier kämpfen»

Der amtierende Weltmeister zog am Ende der Kroatien-Rallye, bei der er nur die Punkte für den vierten Platz einfahren konnte, eine Bilanz seiner jüngsten Leistungen.

2022 konnte der Finne nach vier absolvierten Rallyes bereits drei Siege und 107 Punkte in der Meisterschaft vorweisen. Bei der gleichen Veranstaltung in diesem Jahr hat er nur 68 Punkte erzielt, wobei sein bestes Ergebnis ein zweiter Platz im vergangenen Januar bei der Rallye Monte-Carlo war. In Schweden und Mexiko vom technischen Pech gehandicapt, war es diesmal ein Reifenschaden, der ihn vom Kampf um den Sieg in Kroatien abhielt. Zwei verlorene Minuten durch den Radwechsel kosteten ihn am ersten Morgen viel Zeit, aber er konnte sich wieder mobilisieren, fuhr vor allem sechs Bestzeiten und behielt am Ende der Rallye die Oberhand gegen seinen Teamkollegen Sébastien Ogier.

«In Bezug auf die Ergebnisse war es kein großartiges Wochenende, aber wir haben getan, was wir konnten. Es war ein guter Kampf mit Sébastien und vor ihm ins Ziel zu kommen ist gar nicht so schlecht. Natürlich wollen wir nicht um Platz vier kämpfen, aber das war nach Freitag auch alles. Wir sind nicht gut ins Wochenende gestartet; Wir haben einen kleinen Fehler bei der Abstimmung gemacht, aber danach war das Auto gut, also danke an das Team. Wir haben versucht, auf der Power Stage richtig Gas zu geben und haben am Ende des Wochenendes einige gute Punkte geholt», kommentierte der Finne.

Obwohl er sich auf den kroatischen Straßen immer noch sehr schnell zeigte, konnte er seine ersten Bestzeiten erst am Samstagmorgen fahren, was eindeutig auf eine schlechte Abstimmung des ersten Tages zurückzuführen war.

«Ich glaube, wir haben im Test einfach nicht alles hinbekommen», sagte er. «Wir hätten das Setup besser machen sollen, aber wir konnten es nicht und wir haben am Freitag einige Zeit gebraucht, um dorthin zu gelangen. Insgesamt war es definitiv kein gutes Wochenende, aber wir haben endlich getan, was wir konnten.»

Als er diese Woche auf Sardinien testete, um sich auf die nächsten Ereignisse auf der Erde vorzubereiten, erklärte er klar, dass seine Ziele in den kommenden Wochen höher liegen würden.

«Natürlich werden wir versuchen, es besser zu machen und wieder auf das Podium zu kommen», fügte er hinzu. «Es war kein guter Saisonstart, um ehrlich zu sein. Auch wenn die Abstände in der Meisterschaft sehr eng sind, zeigt das, dass wir alle Punkte mitgenommen haben, die wir konnten.»