Kein «Bella Italia» für M-Sport Ford

M-Sport bleibt trotz eines schwierigen Wochenendes auf Sardinien engagiert, die M-Sport-Teams kämpften bei einer besonders anspruchsvollen Auflage der Rallye Italien Sardinien mit brutalen und gnadenlosen Prüfungen.

Turbulente Wetterbedingungen sollten die Rallye auf der italienischen Insel prägen. Die Veranstaltung, die normalerweise für sengende Temperaturen und trockenen Schotter bekannt ist, sorgte in diesem Jahr stattdessen für häufige Regenschauer, stehendes Wasser und Schlammlawinen.

M-Sports Meisterschaftsherausforderer Ott Tänak startete als Zweiter auf die Straße und kämpfte sich am Freitagmorgen erbittert durch den losen Untergrund, um mit seinen Meisterschaftskonkurrenten mithalten zu können. Tänak beendete den Tag als Siebter der Gesamtwertung mit nur einem kleinen Rückstand auf den Sechsten. Der Este beschleunigte auf der ersten Prüfung am Samstag das Tempo, glich den Rückstand aus und hatte plötzlich den fünften Platz leicht im Visier.

Nach dem starken Regen wurden die zahlreichen Wasserfurten auf den sardischen Strecken immer mehr zur Herausforderung. Unglücklicherweise führte das kurz vor dem Ende der WP9 dazu, dass der Motor des Ford Puma von Tänak kurz vor der Ziellinie abgewürgt wurde. Ein anschließender elektrischer Defekt bedeutete, dass das Team das Auto nicht am Straßenrand reparieren konnte.

Tänak war am Sonntagmorgen in Topform. Nachdem er bei den ersten beiden Prüfungen Siege errungen hatte, hatte er sich einen dominanten Power-Stage-Angriff zum Ziel gesetzt. Das Ergebnis war eine zweitschnellste Zeit und vier Punkte, die man mit nach Hause nehmen konnte. In der Meisterschaftswertung liegt er nun auf dem dritten Platz.

Pierre-Louis Loubet startete hervorragend in das Wochenende und war am Freitag sofort auf dem richtigen Weg, wobei er sein bewährtes Können auf Schotter unter Beweis stellte. Der Franzose fuhr in der Vormittagsrunde Top-Fünf-Zeiten, darunter eine beeindruckende viertschnellste auf der anstrengenden 49,9 km langen Monte-Lerno-Prüfung. Bis zum Mittagsservice kämpfte er sich auf dem dritten Gesamtrang.

Die Nachmittagsrunde begann mit demselben fantastischen Tempo, zu dem auch eine beeindruckende zweitschnellste Zeit auf der ersten Etappe nach dem Mittagsservie gehörte. Doch ein kleiner Fehler führte dazu, dass Loubet im zweiten Durchgang der längsten Prüfung der Veranstaltung von der Straße abkam. Leider konnte der verursachte Schaden nicht repariert werden und es blieb keine andere Wahl, als ihn von der Veranstaltung zurückzuziehen.

Adrien Fourmaux war von der ersten Etappe an in beeindruckender Form und lieferte eine konstante und zuverlässige Fahrt ab, die ein starkes Ergebnis verdiente. Aufbauend auf seinen Leistungen aus einer bisher beeindruckenden Saison und unter Beweis stellend, dass Fourmaux einmal mehr das Tempo des Fiesta zeigen würde, zeigte er im Laufe des Wochenendes eine dominierende Leistung. Dank einer intelligenten Fahrt durch den Freitag beendete er den Tag auf dem zweiten Gesamtrang. Anschließend holte er sich im Laufe des Samstags drei Bestzeiten, die ihn auf den ersten Platz brachten, und baute seinen Vorsprung vor dem letzten Renntag auf 25,6 Sekunden aus.

Vorsichtig, ruhig und gefasst holte Fourmaux am Sonntagmorgen weitere starke Zeiten, baute seinen Vorsprung sogar zum zweiten Platz aus. Doch heftiger Regen brachte auf der WP19 großes Pech, weil Fourmaux durch Aquaplaning von der Straße abkam und liegen blieb. Die Enttäuschung für das gesamte Team war klar zu sehen, aber die Geschwindigkeit des Autos unter den unglaublichen Bedingungen und der starken Konkurrenz war ein großer Pluspunkt, den man aus dem Wochenende mitnehmen konnte.

Teamchef Richard Millener erklärte: «Was soll ich sagen, es tut mir so leid für das gesamte Team, jeder gibt sich so viel Mühe und wir hatten dieses Wochenende einfach kein Glück. Ott gab für die Power Stage sein Bestes und schaffte es, vier wichtige Meisterschaftspunkte zu sammeln, doch der Ausfall von Pierre war eine große Enttäuschung. Adrien ist eine fantastische Rallye gefahren, er hat dort Druck gemacht, wo es nötig war, und war für den Rest der Rallye unter Kontrolle – und das unter Bedingungen, die man nur als verrückt bezeichnen kann. Das Ergebnis war nicht das, was er verdient hatte, aber wir werden ihm zur Seite stehen, im Rallyesport gibt es immer schwierige Zeiten, aber seine Geschwindigkeit und sein Talent an diesem Wochenende sollten wir im Gedächtnis behalten. Lasst uns in Kenia wieder auf die Beine kommen, wir werden nicht aufgeben, das ist sicher.»

Ott Tänak sagte: «Man kann mit Recht sagen, dass es ein hartes Wochenende war. Es war nicht so toll, das Wetter hat es schwierig gemacht und ich glaube auch, dass es mir an Leistung mangelt. Ich hatte Mühe, die Geschwindigkeit zu finden. Die Zeiten sind nicht das, was ich liefern wollte, im Moment bin ich nicht annähernd an dem, was ich liefern sollte. Da fehlt etwas. Hoffentlich finden wir mit der Zeit diese zusätzliche Geschwindigkeit.»

Pierre-Louis Loubet, der am Freitag ausschied, meinte: «Das ist nicht das, was wir uns dieses Wochenende erhofft hatten, wir hatten uns auf ein gutes Ergebnis gefreut. Am Freitag lief es wirklich gut, auch wenn die Bedingungen nicht perfekt waren, sind wir dennoch gute Zeiten gefahren und hatten eine gute Position. Es tut uns allen leid, dass wir nicht die erhofften Ergebnisse sehen konnten. Wir werden uns etwas Zeit nehmen, um uns neu zu konzentrieren und uns auf Kenia vorzubereiten.“

Adrien Fourmaux, der am Sonntag ausfiel, führte an: «Es bricht mir das Herz für das ganze Team, das auf dieses Ergebnis gehofft hat. Ich bin sehr enttäuscht, dass es so endete. Ich habe mich das ganze Wochenende über so wohl im Auto gefühlt und wir waren froh, an der Spitze kämpfen zu können. Ich war damit zufrieden, wie wir mit dem Auto zurechtkamen, aber heftiger Regen in der Power Stage veränderte alles für uns. Das Auto fühlt sich wirklich gut an und bei uns funktioniert alles gut. Es ist schade, aber wir müssen jetzt nach vorne schauen.»

Endstand nach 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:40:01,4 2 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 33,0 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:55.3 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 5:20,5 5 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 9:33,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 11:48,9 7 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Skoda + 12:46,1 8 Rossel/Dunand (F), Citroen + 12:53,5 9 Marczyk/Gospodarczyk (PL), Škoda + 15:33,8 10 Cais/Tesdinsky (CZ), Škoda + 16:49,4

Fahrer-WM Stand nach 6 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 118 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 93 3 Ott Tänak (EE), Ford 85 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 83 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 70 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 67 7 Dani Sordo (E), Hyundai 36 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 20 9 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 10 Gus Greensmith (GB), Skoda Fabia 15