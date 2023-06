Rallye Monte Carlo kehrt nach Gap zurück

Die Rallye Monte Carlo in Gap

Wie am Dienstag bekannt gegeben wurde, wird die Rallye Monte Carlo, traditioneller Auftakt der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), nächstes Jahr nach Gap zurückkehren.

Die Alpenstadt Gap im Département Hautes Alpes, Geburtsort des achtmaligen WRC-Meisters Sébastien Ogier, war von 2014 bis 2021 stolzer Gastgeber der klassischen Saisoneröffnung. Obwohl es im Jahr 2022 eine Änderung gab, als die Rallye ausschließlich nach Monaco verlegt wurde, wurde am Dienstag bestätigt, dass die Rallye Monte-Carlo im Jahr 2024 größtenteils nach Gap zurückkehren wird.

In einer Mitteilung des Automobile Club de Monaco heißt es: «Aufgrund umfangreicher Arbeiten war es nicht möglich, den gesamten Platz zu sichern, der für die Instandhaltung des Serviceparks und der verschiedenen Infrastrukturen im Fürstentum erforderlich war. Deshalb hat das Organisationskomitee des Automobile Club de Monaco beschlossen, in das Département Hautes-Alpes zurückzukehren, genauer gesagt nach Gap, der Gastgeberstadt von 2014 bis 2021. Der offizielle Start, das Ziel und die Preisverleihung der Veranstaltung sind jedoch dort nicht vorgesehen und werden weiterhin in Monaco stattfinden. Der detaillierte Ablauf dieser 92. Ausgabe, die vom 22. bis 28. Januar 2024 stattfinden wird, wird nächsten Monat bekannt gegeben.»