Italien: Toyota und Rovanperä festigen Führungen

Kalle Rovanperä und Toyota haben die Führung in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft mit einer cleveren Fahrt aufs Podium und einem Power-Stage-Sieg bei der schwierigen Rallye Italien Sardinien gefestigt.

Als Rovanperä am Freitag als Erster auf der Straße auf losen Schotterstraßen unterwegs war, landete er nur auf dem achten Gesamtrang, bevor er und sein Beifahrer Jonne Halttunen mit einer charakteristisch starken Fahrt im Regen die 50 Kilometer lange Monte-Lerno-Prüfung gewannen und am Ende des Tages auf den vierten Platz vorrückten. Er war einer der wenigen Fahrer, die an einem ereignisreichen Samstag bei nasseren Wetterbedingungen Ärger vermeiden konnten, und belegte den dritten Gesamtrang, während er bei einer normalerweise heißen und aggressiven Rallye auch mit der begrenzten Anzahl weicherer Reifenmischungen klarkommen musste.

Rovanperä war in der Lage, am Sonntag auf den ersten Prüfungen die Reifen zu schonen, zeigte dann aber auf der durchnässten Power Stage am Ende der Rallye eine typisch offensive Fahrt und fuhr mit 4,7 Sekunden Vorsprung die Bestzeit. Mit den maximal fünf Bonuspunkten zu seinem dritten Gesamtrang baut er seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 25 Punkte aus.

Elfyn Evans sorgte dafür, dass im Ziel zwei GR Yaris Rally1 Hybrid-Autos unter den ersten vier waren, und holte zusammen mit Beifahrer Scott Martin starke Punkte zurück, nachdem sie am Samstagmorgen durch einen Schaden durch eine tiefe Wasserfurt Zeit verloren hatten. Er fuhr die viertbeste Zeit in der Power Stage und sicherte sich damit zusätzliche Punkte für die Herstellermeisterschaft, in der TGR-WRT weiterhin mit 23 Punkten Vorsprung anführt.

Sébastien Ogier führte die Rallye mit einer starken Fahrt an, bevor es am Samstagnachmittag zu einer Reihe unglücklicher Ereignisse kam, die darin gipfelten, dass er auf der SP14 von der schlammigen Straße rutschte. Am Sonntag kehrte er zum Einsatz zurück und belegte bei der Power Stage den fünften Platz.

Auch Takamoto Katsuta startete am Sonntagmorgen in seinem vom TGR WRC Challenge Program unterstützten Beitrag neu und nahm an die gute Pace vom Freitag wieder an, indem er im vorletzten Prüfung seine zweite Bestzeit des Wochenendes einfuhr und in der Power Stage Dritter wurde.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Diese Rallye war letztes Jahr für das Team hinsichtlich unserer Leistung sehr schwierig, aber wir kamen dieses Jahr hierher und sahen viel stärker aus und kämpften wirklich um den Sieg. Es gab viele Herausforderungen mit viel Regen und rutschigen Bedingungen, die einiges an Dramen mit sich brachten, und leider verlief das Wochenende nicht so gut für uns, wie es hätte sein können. Aber heute haben wir in der Power Stage eine hervorragende Leistung von Kalle gesehen, der dort den Sieg und den dritten Platz bei der Rallye holte, was ihm weitere schöne Punkte für die Meisterschaft beschert. Es ist auch gut, dass Elfyn sich ebenfalls den vierten Platz sichern konnte und damit wichtige Punkte für das Team holte, und jetzt freuen wir uns auf das nächste Event in Kenia.»

Tabellenführer Kalle Rovanperä: «Für den letzten Tag hatten wir noch ein gutes Reifenpaket übrig und es war wirklich schön, dass wir deshalb auf der Power Stage Druck machen und schließlich die schnellste Zeit und fünf Extrapunkte holen konnten. Es war definitiv nicht einfach, da es kurz zuvor viel geregnet hatte, was für die letzten Autos etwas nachließ, aber im Schlamm war es eine echte Herausforderung. Für mich persönlich war das schon immer eine knifflige Veranstaltung, und an diesem Wochenende wollten wir versuchen, schnell zu sein, wenn wir können, und es ruhig angehen zu lassen, wenn es nötig ist, und ich denke, das ist uns gelungen. Wir hatten insgesamt eine recht gute Pace und blieben aus Schwierigkeiten heraus, und zu Beginn des Wochenendes hatte ich wirklich nicht damit gerechnet, dass wir es mit so vielen Punkten beenden könnten.“

Vierter Elfyn Evans: «Heute ging es nur darum, das Auto durch die ersten drei Prüfungen zu bringen und zu versuchen, die Reifen zu schonen, die wir für die Power Stage bereit hatten. Die Bedingungen für die Power Stage haben sich wirklich stark verändert. Es regnete sehr stark und war ziemlich rutschig, aber zum Glück haben wir es gut überstanden. Von da an hätten wir gerne noch ein paar Punkte mitgenommen, aber ein paar sind immer noch besser als nichts. Nach allem, was an diesem Wochenende passiert ist, müssen wir meiner Meinung nach dankbar sein, dass wir den vierten Gesamtrang und ein paar ordentliche Punkte geholt haben, auch wenn wir mit dem Verlauf nicht wirklich zufrieden sind.“

Sébastien Ogier: «Heute konnten wir wieder raus und es ging nur um die Power Stage und darum, möglichst ein paar Punkte für das Team mitzunehmen. Das Wetter machte es am Ende der Rallye wiederum ziemlich schwierig und das Gefühl war nicht wirklich da, bei diesen Bedingungen zu viel Risiko einzugehen. Wir kamen einigermaßen mit einer ordentlichen Geschwindigkeit ins Ziel, aber es war nichts Verrücktes. Insgesamt ist es also wahrscheinlich kein Wochenende, an das wir uns lange erinnern werden, aber so ist das manchmal im Sport und das muss man akzeptieren. Wir können aus der Geschwindigkeit, die wir an diesem Wochenende hatten, immer noch viel Positives mitnehmen und hoffen wir, dass das Glück am nächsten Wochenende wieder auf unserer Seite ist.»

Turbulente Wetterbedingungen sollten die Rallye auf der italienischen Insel prägen. Die Veranstaltung, die normalerweise für sengende Temperaturen und trockenen Schotter bekannt ist, sorgte in diesem Jahr stattdessen für häufige Regenschauer, stehendes Wasser und Schlammlawinen.

Endstand nach 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:40:01,4 2 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 33,0 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:55.3 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 5:20,5 5 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 9:33,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 11:48,9 7 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Skoda + 12:46,1 8 Rossel/Dunand (F), Citroen + 12:53,5 9 Marczyk/Gospodarczyk (PL), Škoda + 15:33,8 10 Cais/Tesdinsky (CZ), Škoda + 16:49,4

Fahrer-WM Stand nach 6 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 118 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 93 3 Ott Tänak (EE), Ford 85 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 83 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 70 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 67 7 Dani Sordo (E), Hyundai 36 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 20 9 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 10 Gus Greensmith (GB), Skoda Fabia 15