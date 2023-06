Toyota in Kenia: Tabellenpositionen stärken

Toyota möchte bei der siebten Station der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) vom 22. bis 25. Juni in Kenia seine stolze Erfolgsgeschichte in Afrika fortsetzen und die Tabellensituationen in allen Wertungen stärken.

Die Rallye Safari, die dieses Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum feiert, gilt als eine der härtesten Herausforderungen im Rallyesport und feierte 2021 ein willkommenes Comeback im Kalender der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft. Toyota hat beide seitdem ausgetragenen Ausgaben gewonnen, und zwar letztes Jahr mit Stil mit einem unglaubliches 1-2-3-4-Ergebnis, das Toyota auch den rekordverdächtigen zehnten Sieg bei dieser Veranstaltung bescherte.

Alle vier Fahrer, die zu diesem historischen Ergebnis beigetragen haben, kehren dieses Jahr dorthin zurück. Der amtierende Weltmeister Kalle Rovanperä, der die aktuelle Rangliste mit 25 Punkten Vorsprung anführt, siegte letztes Jahr vor Elfyn Evans, und zusammen mit Sébastien Ogier, dem Sieger von 2021, bilden sie die Herstelleraufstellung des Teams. Takamoto Katsuta, der in den Jahren 21 und 22 in Kenia seine ersten WRC-Podiumsplätze einfuhr, fährt mit Unterstützung des TGR WRC Challenge-Programms einen weiteren GR Yaris Rally1 Hybrid.

Während die Safari früher über unglaublich lange Etappen auf Straßen ausgetragen wurde, die noch für die Öffentlichkeit zugänglich waren, hat sie heute ein ähnliches Format wie andere moderne WRC-Läufe, birgt aber immer noch viele einzigartige Herausforderungen. Einige Abschnitte der Schotterprüfungen sind extrem rau und steinig, während andere, die aus weichem Sand bestehen, ebenso schwierig zu befahren sein können. Auch Regen kann die Bedingungen dramatisch verändern und eine trockene und staubige Oberfläche im Handumdrehen in tiefen Schlamm verwandeln.

Die Rallye-Route ähnelt der des letzten Jahres, wobei am Mittwoch der Shakedown stattfindet, bevor die Veranstaltung am Donnerstagmittag in der kenianischen Hauptstadt Nairobi startet. Die nahe gelegene Super-Sonderprüfung Kasarani gibt dann den Startschuss für die Wettkampf-Action. Ab Freitag wird die Rallye rund um den Naivasha-See, 100 Kilometer nordwestlich von Nairobi, wo sich auch der Servicepark befindet, ausgetragen. Eine Runde gegen den Uhrzeigersinn mit drei Prüfungen rund um den See wird zweimal vor und nach dem Mittagsservice absolviert. Der Samstag ist der längste Tag der Rallye und führt die Crews zu drei weiteren Entscheidungen in den Norden zum Elmenteita-See. Am Sonntag gibt es zwei weitere Schleifen mit drei Prüfungen rund um den Lake Naivasha. Insgesamt werden am Wochenende 355,92 Wettbewerbskilometer zurückgelegt.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Die Safari-Rallye war in den letzten zwei Jahren eine wirklich aufregende Veranstaltung für uns und wir hoffen natürlich, dass wir auch dieses Mal ein weiteres gutes Ergebnis erzielen können, aber wir wissen, dass es nicht einfach wird. Wir haben gesehen, dass die moderne Safari den gleichen Geist hat wie zuvor: Es ist die längste und härteste Rallye der Meisterschaft und unterscheidet sich stark von den anderen, da es mehr um Ausdauer und das Überstehen von Strecken geht, die für die Autos wirklich schwierig sein können. Für unsere Ingenieure und Mechaniker ist es eine arbeitsreiche Woche, in der sie die Autos auf die sich ändernden Bedingungen vorbereiten und anpassen. Und für die Fahrer ist Geduld entscheidend, um in den richtigen Momenten Vollgas geben zu können und nicht, wenn es zu ruppig ist. Alle vier unserer Fahrer haben gezeigt, dass sie das Zeug zum Erfolg in Kenia haben und bereit für die Herausforderung sind.»

Titelverteidiger und WM-Leader Kalle Rovanperä: «Ich freue mich darauf, nach Kenia zurückzukehren. Ich habe die Veranstaltung beide Male, als wir dort waren, wirklich genossen. Schon 2021 ging es uns ganz gut, bis wir im Sand stecken blieben. Letztes Jahr war es dann natürlich etwas ganz Besonderes, mit einem perfekten Ergebnis für das Team zu gewinnen. Es ist eine Rallye, die stark vom Wetter abhängen kann, da sich die Bedingungen von Jahr zu Jahr völlig ändern können. Das macht es zu einer wirklich großen Herausforderung, die aber meiner Meinung nach ganz gut zu uns passt. Mal sehen, wie die Bedingungen dieses Jahr sein werden. Hoffentlich können wir ein weiteres starkes Wochenende erleben und weitere gute Punkte für die Meisterschaft holen.»

Elfyn Evans: «Es ist immer schwierig zu wissen, was uns bei der Safari-Rallye erwartet, was sie zu einer großen Herausforderung für die Teams und Crews macht. Der Großteil der Strecke wird die gleiche sein wie im letzten Jahr, aber wir wissen, dass die Bedingungen stark variieren können: nicht nur von Jahr zu Jahr, sondern auch von Etappenabschnitt zu Etappenabschnitt. Wir haben dort in den letzten Jahren bereits viele unterschiedliche Bedingungen erlebt, also schauen wir auf diese Veranstaltungen zurück, um uns so gut wie möglich vorzubereiten, aber wir müssen auch bereit sein, uns an alles anzupassen, was uns während der Veranstaltung erwartet. Als Team hatten wir letztes Jahr eine fantastische Rallye und hoffen, dass wir wieder stark sein können.»

Sébastien Ogier: «Ich habe die Erfahrung, in den letzten zwei Jahren nach Kenia zu reisen, wirklich genossen und das ist der Hauptgrund, warum ich wieder zurückkehren wollte. Es ist etwas ganz anderes, als wir es gewohnt sind, und das Land und seine Leute sind großartig. Die Rallye ist sehr hart und wir wissen, dass Glück ein großer Faktor sein kann: 2021 war es mir möglich, mit mehr als zwei Minuten Rückstand zurückzukommen und zu gewinnen, da fast jeder irgendwann ein Problem hatte. Bei jeder Rallye, die ich starte, versuche ich zu gewinnen, und wir werden wie immer alles geben. Ich hoffe, dass wir auf Sardinien all unser Pech aus dem Weg geräumt haben und dass das Glück dieses Mal auf unserer Seite sein wird.»

Fahrer-WM Stand nach 6 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 118 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 93 3 Ott Tänak (EE), Ford 85 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 83 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 70 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 67 7 Dani Sordo (E), Hyundai 36 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 20 9 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 10 Gus Greensmith (GB), Skoda Fabia 15