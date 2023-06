Millener/M-Sport: «Tänak immer noch im Titelkampf» 30.06.2023 - 09:20 Von Toni Hoffmann

© M-Sport Richard Millener © M-Sport Ott Tänak © M-Sport Ott Tänak bei der Rallye Safari Zurück Weiter

M-Sport Ford-Teamchef Richard Millener glaubt weiter, dass Ott Tänak immer noch Titelchancen hat, der Este liegt im Titelkampf einen Punkt hinter dem zweitplatzierten Fahrer Elfyn Evans.

Millener hat die Position von Ott Tänak im Rennen um die diesjährige Fahrermeisterschaft als Beweis für das anhaltende Tempo und Potenzial seiner Mannschaft in dieser Saison bezeichnet. Tänak liegt im Titelkampf nur einen Punkt hinter dem zweitplatzierten Fahrer Elfyn Evans (Toyota), trotz einer harten Safari Rallye Kenia, bei der er und sein Beifahrer Martin Järveoja mitten in einer Prüfung zwei Radwechsel am Ford Puma durchführen mussten.



Millener sagte gegenüber WRC.com: «Das war zweifellos eine harte Safari. Man muss sich nur die Getriebeprobleme ansehen, die bei einigen auftraten, den Verlust von Heckflügeln, Karosserieteilen und Stoßstangen bei anderen und die allgemeine Fluktuationsrate. Persönlich hatten wir hinsichtlich der mechanischen Zuverlässigkeit eine gute Veranstaltung. Wir hatten sicherlich keine der größeren Probleme, die einige hatten.»



Millener führte weiter aus: «Ott hatte schon früh einen Reifenschaden und unsere Strategie bestand von Anfang an darin, anzuhalten und zu wechseln. Sobald das passiert, nimmt es ein wenig den Wind aus den Segeln. Wir haben durchgehalten und Ott und Martin sind immer noch mitten im Kampf um die Spitze der Meisterschaft. Ich sage nicht, dass alles perfekt war, aber ich glaube wirklich nicht, dass alles so düster ist, wie es aussieht. Wir wissen, dass wir viel zu tun haben, und wir tun es.»