Tänak: «Auf uns wartet noch viel Arbeit» 29.06.2023 - 08:46 Von Toni Hoffmann

© M-Sport Ott Tänak

Als Sechster bei der letzten Rallye in Kenia, neun Minuten hinter Sieger Sébastien Ogier, liefert Ott Tänak in dieser Saison der Rallye-Weltmeisterschaft weiterhin enttäuschende Ergebnisse ab.

Tänak, Champion von 2019, ist dafür bekannt, mit seiner Meinung nicht hinterm Berg zu halten. Er sollte mit seinem Wechsel zu M-Sport auch das Wunder nach Cumbria bringen. Das passierte bislang nur einmal, als er etwas überraschend in Schweden gewann, dann aber war mehr oder weniger Schluss.



Besorgt über die mangelnde Leistung seines Ford Puma Rally1 fuhr der Este schon mehr als Trost für das schwache Ergebnis mit technischen Problemen in Kenia bei der Power Stage dennoch die zweitschnellste Zeit und zeigte damit, dass sein Auto bei guter Zuverlässigkeit auf dem gleichen Niveau sein kann.



«Die Punkte für den sechsten Platz und die Power Stage-Punkte sind in Anbetracht aller Probleme ein gutes Ergebnis. Natürlich ist das nicht das Ergebnis, das wir anstreben, aber es ist immer noch eine angemessene Punktzahl», erklärte Tänak. «Vor den nächsten Rallyes haben wir noch viel Arbeit vor uns, denn bald werden wir in Estland fahren. Dort kommt es vor allem auf die Geschwindigkeit an, und davon müssen wir auf jeden Fall noch mehr finden.»



Tänak, der unweigerlich als einer der großen Favoriten für die nächste Rallye in seiner Heimat Estland erwartet wird, ist nicht sehr zuversichtlich und glaubt, dass es ihm mit dem derzeitigen Auto schwer fallen wird, um den Sieg zu kämpfen.



Er führte weiter aus: «Natürlich kann ich bei meiner Heimrallye alle Risiken eingehen. Es besteht kein Zweifel daran. Ob es mehr Ergebnisse bringt, ist eine andere Frage. Ich bin dieses Auto noch nie zuvor bei schnellen Rallyes wie Estland und Finnland gefahren, wo Geschwindigkeit das Wichtigste ist. Mal sehen was passiert. Ich kann nicht sagen, dass ich mich dieses Mal besonders auf meine Heimrallye freue. Es war ein sehr schwieriges Jahr, aber irgendwie müssen wir für die kommenden Rallyes mehr Rhythmus finden.»