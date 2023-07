Tabellenführer Rovanperä vor dem Estland-Hattrick

Der finnische Titelverteidiger Kalle Rovanperä ist bei seinem Ostsee-Nachbarn Estland, Schauplatz des achten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), auf gutem Kurs zu seinem Hattrick-Sieg im Baltikum.

Seine einstige Wahlheimat Estland ist für Kalle Rovanperä, mit 22 Jahren der jüngste Champion aller Zeiten, das Terrain für Siege. Die Story der zweiten Etappe schrieb der in den letzten beiden Jahren in Estland siegreiche Titelverteidiger. Der derzeitige Tabellenführer feierte auf den estnischen Highspeed-Schotterpisten im Toyota GR Yaris Rally1 am Samstag ein wahres Bestzeiten-Festival, als er alle acht Tagesentscheidungen gewann. Da konnte die Konkurrenz auch vom Schlage eines Thierry Neuville im Hyundai i20 Rally1 nicht mitziehen. Der Italien-Sieger Neuville lag nach 16 von 21 Prüfungen und vor dem nur 3,49 km langen Zuschauerkurs am Abend in Tartu 33,6 Sekunden hinter dem finnischen Rallye-«Mozart».

Leader Rovanperä schwärmte: «Sicher ist das Gefühl schön. Ich habe den Nachmittag besonders genossen, es war wirklich schön. Das Auto funktioniert gut und dies sind meine Lieblingsprüfungen des gesamten Kalenders. Warum sollte ich sie nicht mit voller Geschwindigkeit genießen? Viele Fans, es ist wirklich cool.»

Neuvlle gestand: «Ich habe eine Böschung ein wenig berührt, ich hatte ein Problem in allen rechten Ecken mit dem Auto und ich kann sehen, dass etwas mit dem Druck nicht stimmt. Der Druck ist wirklich hoch und das Auto schob viel in die rechten Ecken.»

10,9 Sekunden hinter Neuville holte Esapekka Lappi als Dritter einen weiteren Platz auf dem Tagespodium für das Hyundai-Team aus dem unterfränkischen Alzenau. Lappi musste aber seine Blicke mehr nach hinten als nach vorne richten. Ihm war nämlich mit 5,6 Sekunden Abstand der Vorjahreszweite Elfyn Evans im zweiten Toyota ziemlich dicht auf den Fersen.

Lappi erklärte: «Ich habe es wirklich den Nachmittag versucht, zu puschen, aber ich habe es nicht geschafft, weiter nach vorne zu kommen. Zumindest gegen Evans ist in Ordnung.»

Evans meinte: «Mal sehen, was Esapekka tut. Wir haben es sicher immer versucht, anzugreifen, aber es gibt immer eine Grenze zwischen übertreiben und nicht genug.»

Hinter ihnen reihten sich Teemu Suninen (+ 1:47,6), erstmals im Hyundai i20 Rally1, Pierre-Loius Loubet (+ 2:18,3) im Ford Puma Rally1 und Takamoto Katsuta (+ 2:26,3), erneut im dritten offiziellen Toyota, den er sich mit Sébastien Ogier teilt, ein.

Der Lokalmatador Ott Tänak, der mit fünf Strafminuten wegen Motorenwechsels an seinem Ford Puma in sein WRC-Heimspiel starten musste, hat inzwischen mit dem achten Platz (+ 5:48,8) die Punkteränge erreicht, 3:22,5 Minuten hinter Takamoto Katsuta.

Die Rally2-Wertung geht auf den fünf Spitzenplätzen an Škoda mit dem Führenden Andreas Mikkelsen auf P9, 15,1 Sekunden vor Sami Pajari und 28,7 Sekunden vor Gus Greensmith.

Die Estland-Premiere von Armin Kremer und seiner Tochter Ella ist mit viel Pech belastet. Nach dem Zwangsausstieg auf der ersten Entscheidung der laut Entfernung nächsten WRC-Rallye traf das Vater-Tochter-Team das Pech erneut auf der fünften Prüfung, dennoch geht der Kampf weiter, wie der dreifache Deutsche Champion selbst auf Facebook am Freitag anmerkt: «Wir haben heute alles reingeworfen, haben fast eine Minute gutgemacht auf drei Prüfungen, die wir in unserer Klasse allesamt gewonnen haben. Der Tag begann also gut … bis. Bis wir im Regen auf rutschiger Strecke einen Stein oder Baumstumpf getroffen haben, uns dabei eine Felge gebrochen ist und das die Bremsleitung zerschlagen hat. Wieder etwas unglücklich gelaufen, damit war's nach WP5 für uns. Aber wir kommen wieder. Und greifen morgen nochmal an. Wir wollen trotz der Rückschläge noch so viele Punkte wie möglich mitnehmen, auch wenn wir uns mehr erhofft hatten.»

Stand nach 16 von 21 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:02:29,3 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 33,6 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 44,5 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 50,1 5 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 1:37,6 6 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 2:18,3 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:26,3 8 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 5:48,8 9 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda + 7:31,3 10 Pajari/Mölkönen (FIN), Skoda + 7:46,4

Rallye Estland bei Red Bull TV

Nach der Rallye Safari wird Red Bull TV auch die Rallye Estland (20. bis 23. Juli 2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 22 Uhr MESZ wird es bei Red Bull TV am Freitag (21. Juli), am Samstag (22. Juli) und am Sonntag (23. Juli) die Highlights des jeweiligen Tages zu sehen geben.

Rallye Estland auf ServusTV:

Samstag. 22. Juli 2023:

15:00 Uhr MESZ: WP 14 Kanepi 1 (= 16,48 km)*

18:00 Uhr MESZ: WP 16 Kanepi 2 (= 16,48 km)*

Sonntag, 23. Juli 2023:

08:00 Uhr MESZ: WP 19 Kampia 1 (= 18,50 km)*

12:00 Uhr MESZ: WP 21 Kampia 2 (Power Stage/18,50 km)

* gute Englisch-Kenntnisse erforderlich