Akio Toyoda verspricht langfristiges Toyota-Engagemen

Akio Toyoda, der Vorstandsvorsitzende von Toyota, hat während der Rallye Finnland und vor dem Sieg von Elfyn Evans im Toyota GR Yaris Rally1 ein langfristiges Engagement in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zugesagt.

Akio Toyoda, der beim neunten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft als Teamchef den in Finnland als Teilnehmer startenden Jari-Matti Latvala vertrat, erklärte in Jyväskylä, dass er sich mehr Hersteller als Konkurrenz und rief andere Herstellung zum WRC-Engagement auf. Zudem kündigte er am Hauptsitz des Werksteams von Toyota Gazoo Racing in Jyväskylä ein neues Entwicklungszentrum an. Der Japaner bezeichnete diesen Schritt als Bestätigung der Pläne seines Unternehmens, in der WRC zu bleiben.

«Das kann man als Toyotas Engagement für die Rallye-Weltmeisterschaft betrachten», sagte er gegenüber DirtFish. «Nach 17 Jahren Abwesenheit von der WRC und nachdem ich als Präsident zurückgekommen war, sagte ich, dass ich unsere Rückkehr genehmigen wollte. So kamen wir zurück zur Meisterschaft. Es gibt zwei Gründe, warum wir zurückgekommen sind. Der erste ist, diese Erfahrung zu nutzen, um immer bessere Autos zu bauen, und der zweite ist, Humanressourcen für die Entwicklung der Menschen zu nutzen. Wenn wir diese beiden Gründe verlieren, verlieren wir unsere Daseinsberechtigung als Unternehmen. Deshalb wird dies ein langfristiges Engagement für die Rallye-Weltmeisterschaft sein.»

Während er dieses Versprechen abgab, untermauerte er den Wunsch nach mehr Wettbewerb. «Wenn man sich die WRC ansieht, sind es Toyota, Hyundai und M-Sport. Ich will mehr. Je mehr Teilnehmer, desto besser für den Motorsportbereich, deshalb versuche ich jede Gelegenheit zu nutzen, um die Leute dazu aufzurufen, sich uns anzuschließen und gute Konkurrenz im Motorsport zu haben.»

Zur Frage des nächsten Regelwerks für die WRC, das rechtzeitig für 2027 erwartet wird, gab Toyoda zu, dass die Überlegungen noch offen seien. «Im Moment», sagte er, «wissen wir nicht, was die richtige Antwort sein wird, wir wissen nicht, was sicher die Zukunft sein wird. In diesen Zeiten sollten wir uns nicht nur auf eine Option konzentrieren und diese verfolgen. Da jeder aus verschiedenen Blickwinkeln arbeitet, wird es zu technischen Innovationen kommen und wir sollten weiterhin verschiedene Arten von Technologien verfolgen und erforschen, das ist der Weg, die Zukunft zu verändern.»