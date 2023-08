Finnland: Toyota mit starkem Heimsieg dank Evans

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT) feiert dank eines starken Elfyn Evans einen weiteren Sieg auf seinen Heimstraßen bei der Rallye Finnland. Teamkollege Takamoto Katsuta erstmals in Europa Dritter.

Evans ist erst der dritte Fahrer außerhalb Finnlands, der die Veranstaltung mehrfach gewinnt. Er und sein Beifahrer Scott Martin wiederholen ihren Triumph aus dem Jahr 2021 bei der schnellsten Rallye der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft. Der Waliser Evans fühlte sich in seinem Toyota GR Yaris Rally1 das ganze Wochenende über wie zu Hause und lag am Freitag auf Augenhöhe mit seinem Teamkollegen und Lokalmatador Kalle Rovanperä, bis der Finne nach einem Unfall aufgeben musste. Nachdem er die Führung übernommen hatte, war Evans am Samstag in guter Form und gewann sieben Prüfungen in Folge, um sich vor dem letzten Tag einen Vorsprung von über 30 Sekunden zu verschaffen.

Er gewann drei der letzten vier Entscheidungen am Sonntag und sicherte sich damit seinen siebten Karrieresieg mit 39,1 Sekunden Vorsprung und der schnellsten Zeit auf der Power Stage am Ende der Rallye. Evans ist Zweiter in der Meisterschaftswertung und dank seiner Höchstpunktzahl liegt er bei vier verbleibenden Rallyes nun 25 Punkte hinter Spitzenreiter Rovanperä.

Katsuta erreichte sein viertes WRC-Podium nach einer starken und souveränen Leistung auf den Straßen rund um Jyväskylä, wo er seit vielen Jahren lebt. Er und sein Beifahrer Aaron Johnston gewannen am Freitag die erste Waldprüfung und kämpften bald um einen Podiumsplatz, auch wenn andere von den rutschigen Bedingungen, die die Veranstaltung dominierten, überrascht wurden. Dank einer hervorragenden Fahrt auf nassen Straßen und dem Sieg auf der letzten Prüfung am Samstag konnte er sich im Kampf um den dritten Platz mit Teemu Suninen (Hyundai) wieder einen Vorsprung verschaffen. Diesen Vorsprung baute er am Sonntag mit einer weiteren Bestzeit auf der WP20 aus, bevor er in der Power Stage die viertbeste Zeit fuhr und sich damit den dritten Gesamtrang sicherte.

Nach seinem fünften Sieg bei der Rallye Finnland seit 2017 baut TGR-WRT seinen Vorsprung in der Herstellerwertung auf 67 Punkte aus.

Jari-Matti Latvala, diesmal nicht der Teamchef, sondern Teilnehmer, belegte den fünften Gesamtrang, nachdem er zum ersten Mal seit 2019 sein Heimrennen bestritten hatte – auf Einladung des TGR-WRT-Vorsitzenden Akio Toyoda, der seine Aufgaben als Teamchef im Servicepark übernahm. Zusammen mit Beifahrer Juho Hänninen, dem Testfahrer des Teams, begeisterte Latvala die Fans das ganze Wochenende über mit seiner Begeisterung auf den Pisten bei seinem ersten Wettkampferlebnis mit dem GR Yaris Rally1 Hybrid.

Sieger Elfyn Evans: «Es war ein großartiges Wochenende für uns und es fühlt sich etwas ganz Besonderes an, diese Rallye zum zweiten Mal zu gewinnen. Es ist eine meiner Lieblingsrallyes und eine Heimrallye für das Team, das in Jyväskylä ansässig ist. Es ist auch ein ganz besonderes Gefühl, an diesem Wochenende mit Akio Toyoda hier zu gewinnen und mit ihm und Taka auf dem Podium zu stehen. Es war fantastisch, dieses Auto auf diesen Straßen zu fahren, und es war eine Freude, am Steuer zu sitzen. Wir hatten fast von Anfang an ein wirklich schönes Gefühl. Es tat uns leid, Kalle im Kampf am Freitag verloren zu haben, aber dann konnten wir mit dem Setup für Samstag ein paar kleine Fortschritte machen, was mein Selbstvertrauen wirklich gestärkt hat. Es hat wirklich geklappt und die Zeiten ergaben sich von selbst. Auch im Hinblick auf die Meisterschaft ist es ein positives Wochenende und wir sind Kalle jezt etwas näher als zuvor.»

Dritter Takamoto Katsuta: «Ich freue mich sehr, bei der Rallye Finnland, meiner zweiten Heimrallye, auf dem Podium zu stehen. Es ist eine wirklich große Sache für mich und das Team und auch für Akio. Er gab mir zusätzliche Energie und Motivation, was in dem wirklich intensiven Kampf, den wir mit Teemu hatten, hilfreich war. Teemu hat einen wirklich guten Job gemacht, daher war es nicht so einfach, aber wir konnten am Samstagabend, als die Bedingungen schwierig waren, einen Vorsprung herausfahren, was den letzten Tag etwas weniger stressig machte. Nach der Rallye Estland haben wir zusammen mit den Ingenieuren des Teams sehr hart gearbeitet, um zu analysieren, wo ich mich verbessern kann, und deshalb konnte ich bereits am Freitagmorgen gute Leistungen erbringen. Ich muss mich auch bei Kalle bedanken, der mir während unserer Tests Ratschläge zum Fahren auf diesen finnischen Straßen gegeben hat.»

Fünfter Jari-Matti Latvala (diesmal Teilnehmer): «Es war das ganze Wochenende über ein unglaubliches und lustiges Gefühl, ich habe die Fahrt in diesem Auto wirklich genossen. Vielen Dank an Akio und das Team, die mir diese großartige Gelegenheit gegeben haben. Es war etwas wirklich Phänomenales, an das ich mich mein Leben lang erinnern werde. Es war außergewöhnlich, entspannt fahren zu können, ohne über die Ergebnisse nachdenken zu müssen. Als die Bedingungen schwierig waren, konnten wir einfach in unserem eigenen Rhythmus fahren und am Ende Fünfter in der Gesamtwertung werden und sogar in der Power Stage punkten, das ist einfach fantastisch. Es ist auch etwas ganz Besonderes, Elfyn auf der obersten Stufe des Podiums und Takamoto auf dem dritten Platz zu sehen, und ich freue mich wirklich für beide.“ (Toyota)

Endstand nach 22 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Evans/Martin (GB), Toyota 2:31:11,3 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 39,1 3 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 1:36,7 4 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 1:41,0 5 Latvala/Hänninen (FIN), Toyota + 4:09,4 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 9:33,6 7 Pajeri/Mälkönen (FIN) Škoda + 10:03,7 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 10:37,5 9 Gryazin/Aleksandrov (LT), Škoda + 11:11,5 10 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda + 11:35,2

Fahrer-WM Stand nach 9 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 170 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 145 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 104 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 87 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 58 8 Dani Sordo (E), Hyundai 46 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28