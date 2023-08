Finnland: Hyundai und Neuville gewinnen an Stärke

Hyundai Motorsport feiert einen Podiumsplatz bei der Rallye Finnland, der neunten Runde der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, einer der anspruchsvollsten Runden für das Team.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe sicherten sich den zweiten Platz, das sechste Podium der Belgier in diesem Jahr, und Neuville schloss in der Fahrerwertung auf. Teemu Suninen/Mikko Markkula belegten den vierten Platz, nachdem sie ihren spektakulären Kampf um den dritten Platz fortgesetzt hatten und am letzten Tag vier Etappenzeiten unter den ersten drei fuhren.

Hyundai Motorsport hat die Rallye Finnland, den neunten Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC)-Saison 2023, mit einem hervorragenden zweiten Platz von Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe beendet, was ihren sechsten Podiumsplatz in dieser Saison markiert.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe festigten ihre starke Leistung auf den komplexen und anspruchsvollen Strecken und sicherten sich als Team ihren ersten Podiumsplatz bei der Rallye Finnland.

Am Sonntag gab es für den letzten Tag eine völlig neue Reiseroute. Vier Prüfungen wurden bestritten: Moksi-Sahloinen (SS19/SS21, 16,56 km) und Himos-Jämsä (SS20/22, 9,26 km), ein neuer enger und technischer Abschluss der Veranstaltung im Skigebiet Himos .

Obwohl ihr Ziel eine gleichmäßige und vorsichtige Fahrt durch die Prüfung war, zeigte die belgische Hyundai-Mannschaft in ihrem i20 N Rally1 Hybrid weiterhin ein starkes Tempo. Neuville/Wydaeghe betrachteten die SS20 Himos-Jämsä 1 als Probefahrt für die Power Stage der Veranstaltung und fuhren die zweitschnellste Zeit. Sie wiederholten das Kunststück auf der SS21 Moksi-Sahloinen und in der Power Stage selbst und holten vier zusätzliche Meisterschaftspunkte.

Es war ein spannender letzter Tag im Kampf um den dritten Platz, an dem Teemu Suninen/Mikko Markkula nach einer konzertierten Leistung den Podiumsplatz nur knapp verpassten. Um ihnen die besten Erfolgschancen zu geben, traf das Team die taktische Entscheidung, im #3 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid kein Reserverad zu haben. Die Crew bewies weiterhin gutes finnisches Flair und fuhr auf jeder Prüfung die ersten drei Plätze, während sie hart daran arbeitete, den Rückstand aufzuholen.

Die Strategie begann gut, als die Finnen Takamoto Katsutas Vorsprung auf der SS19 Moksi-Sahloinen 1 um 1,9 Sekunden verkürzen konnten. Ein wilder Lauf durch die SS20 Himos-Jämsä 1 unterstrich, wie entschlossen die Finnen waren, einen Heimpodestplatz zu erreichen, da sie jeden Zentimeter der Straße nutzten, um ihn zu finden ein gutes Stück am Toyota vorbei, doch der Abstand wuchs auf über sieben Sekunden. Die Wiederholung von Moksi-Sahloinen brachte den Finnen eine Sekunde Vorsprung, doch die Zeit erwies sich dann als uneinholbar. Mit einem letzten Erfolg auf der Power Stage belegten sie den dritten Platz und holten drei Extrapunkte, mussten sich aber mit dem vierten Gesamtrang begnügen.

Neuville hat den Rückstand in der Meisterschaftswertung verringert und liegt nun nur noch 36 Punkte zwischen den ersten drei in der Fahrerwertung, während das Hyundai Shell Mobis World Rally Team im Kampf um die Hersteller auf dem zweiten Platz bleibt. Das Team geht in bester Stimmung zur nächsten Runde, der Akropolis-Rallye, und versucht, seinen sauberen Podiumsplatz zu verteidigen.

Neuville sagte: «Es ist eine große Erleichterung, nach zehn Jahren, die ich als schwierig bezeichnen würde, wieder auf dem Podium der Rallye Finnland zu stehen. Es zeigt, dass das Team und die laufenden Veränderungen in die richtige Richtung gehen. Ich denke, es ist eindeutig ein Zeichen dafür, dass wir weitermachen müssen. Ich bin froh, dass wir eine kleine Pause haben, denn dieses Wochenende war ziemlich anstrengend, aber wir haben es geschafft. Vielen Dank an das Team.»

Suninen meinte: «Ich würde sagen, dass das Ergebnis an sich ziemlich gut ist, auch wenn es eine gewisse Enttäuschung gibt, das Podium verpasst zu haben. Nach diesen beiden Rallyes gibt es eine Menge zu verarbeiten, die dabei helfen wird, sich auf die nächste vorzubereiten und gestärkt daraus hervorzugehen. Es war eine Freude, mit dem Hyundai Motorsport-Team zusammenzuarbeiten. Sie unterstützen mich wirklich und geben mir alles, was sie können. Ich freue mich schon sehr auf die nächste gemeinsame Rallye.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Obwohl das heutige Ergebnis stark und positiv für die Meisterschaft ist, sehen wir, dass wir immer noch etwas verpassen, und wir müssen weitere Schritte unternehmen, wie wir es kürzlich getan haben, wenn wir gegen Toyota ein konstanter Konkurrent werden wollen. Teemu hatte am Wochenende einige sehr starke Momente. Es ist ein wenig frustrierend, dass er nicht auf dem Podium steht, aber das erst bei Ihrer zweiten Rallye zu haben, ist ein Zeichen unseres gemeinsamen Ehrgeizes. Wir wissen, dass diese schnellen Rallyes nicht unbedingt unser Auto von seiner besten Seite zeigen, aber es ist die Arbeit hinter den Kulissen im Werk, die uns geholfen hat, das Auto zu verbessern, Konstanz und Zuverlässigkeit zu zeigen, möchte ich sagen ein riesiges Dankeschön an alle. Abschließend freuen wir uns darauf, Esapekka nach einer wohlverdienten Pause wieder mit Dani und Thierry in Griechenland zu sehen.»

Endstand nach 22 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Evans/Martin (GB), Toyota 2:31:11,3 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 39,1 3 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 1:36,7 4 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 1:41,0 5 Latvala/Hänninen (FIN), Toyota + 4:09,4 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 9:33,6 7 Pajeri/Mälkönen (FIN) Škoda + 10:03,7 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 10:37,5 9 Gryazin/Aleksandrov (LT), Škoda + 11:11,5 10 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda + 11:35,2

Fahrer-WM Stand nach 9 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 170 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 145 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 104 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 87 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 58 8 Dani Sordo (E), Hyundai 46 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28