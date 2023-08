M-Sport Ford verlässt Finnland mit Frust

Es hätte nicht sein sollen, war es aber beim neunten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Finnland, M-Sport Ford hat erneut Pech, nur Adrien Fourmaux sorgt in der WRC2 mit Podestplatz für gute Punkte.

Adrien Fourmaux sicherte sich bei der Rallye Finnland einen beeindruckenden zweiten Platz in der WRC2 und einen starken neunten Gesamtrang für das M-Sport Ford World Rally Team, während Pierre-Louis Loubet trotz seines Missgeschicktes am Freitag die ununterbrochene Serie von WRC-Herstellerpunkten für das Team fortsetzte.

Fourmaux und Beifahrer Alex Coria stellten sich der Herausforderung «finnischer Schotter-Grand Prix» und traten auf vertrautem Terrain gegen mächtig schnelle lokale Talente an. Die Rallye von Fourmaux begann mit einem soliden und konstanten Tempo und bildete eine solide Grundlage, auf der er aufbauen konnte, als er die Etappe am Freitag in der WRC2 mit einer Bestzeit in der WRC2 als Gruppenvierter abschloss.

Am Samstagmorgen rückte Fourmaux mit seinem Fiesta Rally2 nach der Eröffnungsprüfung (WP) auf den dritten Platz vor, mit einer zweitschnellsten auf der nächsten Entscheidung. Fourmaux‘ unermüdlicher Wunsch, es mit den schnellen Skandinaviern vor Ort aufzunehmen, wurde auf WP15 weiter belohnt. Er rückte um eine weitere Position auf den zweiten Platz vor. Er sicherte sich die Position durch hartes Pushen und fuhr drei Mal in Folge unter die ersten Drei. Er krönte einen erfolgreichen Tag mit einer weiteren Bestzeit.

Zu Beginn des Sonntags lagen vier Prüfungen zwischen Fourmaux und seinem ersten WRC2-Podium seit der Rallye Monte-Carlo 2021. Der Franzose hatte einen beachtlichen Vorsprung von 48,6 Sekunden vor dem Dritten. Fourmaux führte seinen Fiesta Rally2 mit gut dosiertem Tempo zur Power Stage, wo er noch einmal Bonuspunkte sammeln konnte, um eine beeindruckende Leistung zu festigen. Mit starkem Fokus auf die WRC2 Power Stage fuhr Fourmaux die drittschnellste Zeit und holte sich einen zusätzlichen Meisterschaftspunkt, um ein erfolgreiches Wochenende zu untermauern.

Insgesamt ist der Podiumsplatz von Fourmaux Ausdruck monatelanger harter Arbeit des Fiesta Rally2-Entwicklungsteams von M-Sport, da das Auto im Laufe des Jahres große Leistungssteigerungen erlebt hat.

Rally1 Debakel

Loubets Rallye Finnland wurde ziemlich schnell zu einer Überlebensgeschichte, nachdem der junge Franzose auf der dritten Prüfung der Rallye einen Unfall hatte, weit abdriftete und gegen einen Baum prallte. Da der ungebrochene Rekordlauf des Teams bei den erzielten Herstellerpunkten gefährdet war, setzte M-Sport alles daran, Loubets Puma Hybrid Rally1 zu reparieren, damit er die Rallye am Samstag neu starten konnte. Von da an bestand Loubets Priorität darin, das Ende der Rallye zu erreichen und sich die wertvollen Herstellerpunkte zu sichern.

Ott Tänak startete mit vielversprechendem Tempo in die Rallye Finnland, nachdem er im ersten Durchgang des Shakedowns die schnellste Zeit hatte und seine Form mit einer souveränen Bestzeit auf der Harju Super Special Stage untermauerte. Die Herausforderung des dreifachen Siegers der Rallye Finnland wurde abgebrochen, nachdem er auf der dritten Entscheidung einen schweren Aufprall erlitten hatte, der einen Motorschaden verursachte, der letztlich zum Ausscheiden aus der Rallye führte. (M-Sport)

Endstand nach 22 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Evans/Martin (GB), Toyota 2:31:11,3 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 39,1 3 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 1:36,7 4 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 1:41,0 5 Latvala/Hänninen (FIN), Toyota + 4:09,4 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 9:33,6 7 Pajeri/Mälkönen (FIN) Škoda + 10:03,7 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 10:37,5 9 Gryazin/Aleksandrov (LT), Škoda + 11:11,5 10 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda + 11:35,2

Fahrer-WM Stand nach 9 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 170 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 145 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 104 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 87 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 58 8 Dani Sordo (E), Hyundai 46 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28