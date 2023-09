Ungeduldiger Ogier hoch motiviert für Akropolis 03.09.2023 - 11:18 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Sebastien Ogier in Kenia

Der achtfache Champion und dreimalige Saisonsieger Sébastien Ogier kehrt nächste Woche (7. bis 10. September) seit seinem Sieg bei der Safari Rallye Kenia im Juni wieder zum Toyota Gazoo Racing Team zurück.

Er kann es kaum erwarten, beim zehnten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) wieder am Steuer zu sitzen und im Toyota GR Yaris Rally1 seinen zweiten griechischen WRC-Sieg anzusteuern.



Der 58-fache Laufseiger Ogier sagte: «Ich mag das Land und auch die Rallye sehr. Ich hatte den Sommer über eine schöne freie Zeit, aber ich freue mich darauf, wieder in den GR Yaris zu steigen und in Griechenland anzutreten. Die meiste Zeit meiner Karriere stand diese Rallye leider nicht auf dem Kalender, aber jetzt ist sie zurück und ich habe die Motivation, dort gute Leistungen zu erbringen. Ich habe es einmal geschafft, dort zu gewinnen, und wie immer wird der Plan sein, zu versuchen, um einen weiteren Sieg zu kämpfen.»



Ogier hofft, dass sich der lange und trockene Sommer in Griechenland nächste Woche bis in den Frühherbst hinein ausdehnt. Der fünfte Startplatz könnte auf den fünf Prüfungen und 102 Schotterkilometern des Eröffnungstages von Vorteil sein.



«Normalerweise», fügte Ogier hinzu, «sollte mir bei einer solchen Rallye mit trockenem Schotter meine Straßenposition helfen. Aber vor zwei Jahren hatten wir tatsächlich eine ziemlich nasse und schlammige Rallye, also mal sehen. Bei einer solchen Veranstaltung muss man schnell sein, aber auch problemlos durchkommen. Die Straßen sind sehr steinig und es ist hart für die Reifen und die Autos, aber bei den Temperaturen auch für uns.»