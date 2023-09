Toyota für den griechischen Schotter-Giganten bereit

Toyota ist bereit, die Führungen in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) bei einer der berühmtesten und härtesten Veranstaltungen im Kalender, der Akropolis-Rallye in Griechenland (7 .– 10. September), zu verteidigen.

In diesem Jahr feiert die Akropolis ihr 70-jähriges Bestehen als internationale Veranstaltung und ist bekannt für steinige Bergstraßen und schwierige Bedingungen, die Autos, Reifen und Besatzungen auf eine harte Probe stellen. Bis 2013 war es fast ein fester Bestandteil des WRC-Kalenders und kehrte 2021 zurück, als Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT) und Kalle Rovanperä gleich beim ersten Versuch den Sieg errangen. Nachdem das Team letztes Jahr erlebt hat, wie hart die Akropolis sein kann, ist es entschlossen, dieses Mal auf das Podium zurückzukehren.

Bei vier verbleibenden Runden in der Saison 2023 führt TGR-WRT die Herstellerwertung mit 67 Punkten an, während der amtierende Fahrermeister Rovanperä einen Vorsprung von 25 Punkten vor seinem Teamkollegen Elfyn Evans, dem Gewinner der letzten Rallye in Finnland, hat.

Sébastien Ogier, ein Sieger in Griechenland im Jahr 2011, kehrt zum ersten Mal seit seinem Sieg bei der Safari Rallye Kenia im Juni wieder ins Fahreraufgebot zurück: einer von drei Siegen bei seinen bisher fünf Einsätzen in dieser Saison. Takamoto Katsuta, frisch von einem Podiumsplatz in Finnland, fährt den vierten GR Yaris Rally1 Hybrid bei seinem erst zweiten Akropolis-Start.

Wie üblich beginnt die Rallye am Donnerstagabend in der griechischen Hauptstadt Athen mit einem feierlichen Start unterhalb der antiken Akropolis, gefolgt von einer völlig neuen Super-Sonderprüfung am Ufer der Stadt. Von dort führt die Route die Crews nach Westen nach Loutraki, das am Freitag als Drehscheibe für die erste Schotter-Action dient: Zwei Durchgänge der Loutraki-Prüfung selbst liegen zwischen dem nahegelegenen Pissia-Test und einer Reifenmontagezone. Zwei weitere Prüfungen – Livadia und Elatia – werden am Nachmittag nach Norden zum Servicepark in Lamia bewältigt, um den sich der Rest der Rallye dreht.

Der Samstag ist der längste Tag mit einer 70,76 Kilometer langen Schleife mit drei Prüfungen südlich von Lamia, die zweimal gefahren wird. Dazu gehört auch Karoutes, mit 28,49 km die längste Entscheidung des Wochenendes: Sie nutzt einen Teil der letztjährigen Bauxites, wurde jedoch verlängert und in die entgegengesetzte Richtung, nämlich bergab, gefahren. Die Aktion am Sonntag findet nordwestlich von Lamia statt und beginnt mit einem einzigen Lauf über den klassischen Tarzan-Test. Ein letzter Service trennt zwei Passagen von Grammeni, der zuletzt 2005 in der WRC vertreten war und Austragungsort der Power Stage zum Abschluss der Rallye ist.

Jari-Matti Latvala (Teamchef): «Wir haben bei den letzten Rallyes eine Reihe guter Ergebnisse erzielt und hoffen, dass wir diese in Griechenland fortsetzen können, aber wir wissen, wie herausfordernd eine Veranstaltung bei der Akropolis sein kann. Letztes Jahr war es eine sehr schwierige Rallye für unser Team, aber das motiviert uns, es dieses Mal besser zu machen, und wir haben den GR Yaris Rally1 Hybrid intensiv für raue und trockene Schotterbedingungen weiterentwickelt. Wenn es trocken bleibt, werden Kalle und Elfyn natürlich zu Beginn der Rallye mit den härtesten Bedingungen konfrontiert sein, aber wir hoffen, dass wir mit ihnen trotzdem um starke Ergebnisse kämpfen können. Und es wird großartig sein, auch Séb wieder bei uns zu haben und gemeinsam einen weiteren Sieg anzustreben.»

Tabellenführer Kalle Rovanperä: «Es war gut, nach der Rallye Finnland eine kleine Pause zu machen und vor Griechenland eine Chance zu haben, sich auszuruhen und zu erholen. Die Akropolis ist eine klassische Veranstaltung und wir hatten dort in den letzten zwei Jahren einige echte Höhen und Tiefen: Es war wirklich schön, 2021 zum ersten Mal dort zu gewinnen, und letztes Jahr war es dann ein hartes Wochenende für uns. Ich bin mir sicher, dass es auch dieses Mal nicht einfach wird, da wir die Straße am Freitag wieder öffnen werden. Aber gemeinsam mit dem Team haben wir daran gearbeitet, uns für diese Bedingungen zu verbessern, und wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben, um ein paar gute Punkte zu holen.»

WM-Zweiter Elfyn Evans: «Es war sehr schön, in Finnland zu gewinnen, aber wir wissen, dass Griechenland eine ganz andere Rallye ist. Nach den glatten und schnellen Straßen Estlands und Finnlands ist die Akropolis eines der härtesten Schotterrennen, die uns im Laufe des Jahres bevorstehen. Es erfordert daher etwas ganz anderes in Bezug auf die Fahrzeugabstimmung, etwas, das den anderen rauen Rallyes, die wir Anfang des Jahres absolviert haben, ähnlicher ist. In Griechenland hatten wir in den letzten zwei Jahren nicht viel Glück, und wenn es trocken ist, könnte es am Freitag eine Herausforderung werden, auf der Straße Zweiter zu werden, aber wir werden versuchen, wie immer unser Bestes zu geben.»

Dreifacher Saisonsieger Sébastien Ogier: «Ich hatte den Sommer über eine schöne freie Zeit, aber ich freue mich darauf, wieder im GR Yaris zu sitze und in Griechenland anzutreten. Ich mag das Land und auch die Rallye sehr. Die meiste Zeit meiner Karriere stand sie leider nicht auf dem Kalender, aber jetzt ist sie zurück und ich habe die Motivation, dort gute Leistungen zu erbringen. Ich habe es einmal geschafft, es zu gewinnen, und wie immer wird der Plan sein, zu versuchen, um einen weiteren Sieg zu kämpfen. Normalerweise sollte mir bei dieser Art von Rallye mit trockenem Schotter meine Straßenposition helfen. Aber vor zwei Jahren hatten wir tatsächlich eine ziemlich nasse und schlammige Rallye, also mal sehen. Bei einer solchen Veranstaltung muss man schnell sein, aber auch problemlos durchkommen; Die Straßen sind sehr steinig und es ist hart für die Reifen und die Autos.» (Toyota)

Fahrer-WM Stand nach 9 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 170 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 145 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 104 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 87 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 58 8 Dani Sordo (E), Hyundai 46 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28