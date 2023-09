M-Sport mit frischer Kraft gestärkt in Griechenland

Richard Millener, Chef von M-Sport Ford, setzt große Hoffnungen auf Griechenland, Rückkehr eines dreiköpfigen Teamkaders für die Akropolis-Rallye, zehnter Lauf zur Weltmeisterschaft (7. – 10. September).

Der griechische Privatfahrer Jourdan Serderidis kehrt bei seinem Heimspiel in die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zurück, um gemeinsam mit seinen Teamkollegen Ott Tänak und Pierre-Louis Loubet an der dieswöchigen Veranstaltung in Lamia teilzunehmen.

Millener sagte: «Es ist immer gut, bei einer Veranstaltung drei Autos am Start zu haben – und besonders bei einer Rallye, die so kompliziert sein kann wie die Akropolis. Wir freuen uns sehr, Jourdan wieder bei uns zu haben und sind zuversichtlich, dass er eine sehr solide Leistung erbringen wird.»

Millener gab zu, dass das Team nach einem Monat ohne WRC-Runde erfrischt und bereit sei, wieder loszulegen. «Die meisten von uns haben es geschafft, eine Auszeit zu nehmen», führte Millener weiter aus, «und das ist gut so. Die Menschen mussten neue Energie tanken und sich auf die letzten vier Rallyes des Jahres vorbereiten. Gleichzeitig waren wir so fleißig und engagiert wie eh und je, unseren Ford Puma wieder auf die oberste Stufe des Podiums zu bringen. Die Saison begann mit Otts Schweden-Sieg auf einem echten Höhepunkt – wir sind überzeugt, dass es bis zum Jahresende noch weitere Siege und auch weitere wirklich starke Leistungen von Pierre geben wird. Darüber hinaus waren wir wirklich beeindruckt von der Geschwindigkeit von Adrien Fourmaux beim Fiesta Rally2 und freuen uns auf einen weiteren spannenden WRC2-Lauf sowie auf den Gesamtkampf in Griechenland diese Woche.»

Fahrer-WM Stand nach 9 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 170 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 145 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 104 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 87 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 58 8 Dani Sordo (E), Hyundai 46 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28