Millener/M-Sport: «Tänak-Sieg in Chile spornt uns an»

Nach seinem beeindruckenden Sieg bei der Rallye Chile ist das M-Sport Ford World Rally Team bereit, sich der Zentral Europa Rallye zu stellen, einer brandneuen Ergänzung in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC).

Diese einzigartige Veranstaltung bringt die Meisterschaft zum vorletzten Lauf der Saison 2023 zurück auf den Asphalt und verspricht neue Herausforderungen für alle Crews, die sowohl erfahrenen als auch aufstrebenden Rallye-Talenten gleiche Wettbewerbsbedingungen bieten. Wenn der guten Dinge drei sind, dann ist das Triumvirat der Puma Rally1-Autos von M-Sport bei der neuen Veranstaltung, die von Donnerstag bis Sonntag die Grenzen von drei Ländern durchquert, gut aufgestellt. Von der Stadt Passau (auch bekannt als Drei-Flüsse-Stadt) aus werden die Teams eine Gesamtstrecke von 1690 km durch die Tschechische Republik, Österreich und Deutschland zurücklegen.

Die Veranstaltung beginnt in der historischen Kulisse der Prager Burg, wo die Crews am Donnerstag gestartet werden, bevor sie auf dem Weg zurück nach Passau zwei Super-Special-Prüfungen absolvieren. Es folgen drei volle Aktionstage. Der Freitag stellte eine unmittelbare Herausforderung dar, weil es keinen Mittagsservice gibt, nur eine abgelegene Reifenmontagezone. Eng und technisch, reibungslos und schnell und alles dazwischen – die Zentral Europa Rallye bringt eine mit Spannung erwartete neue Herausforderung in den Kalender und neue Fans zu den Prüfungen, während die besten Fahrer der WRC am Sonntag um den Ruhm des ersten Podiums dieser Rallye kämpfen.

Nach seinem spektakulären Sieg bei der Rallye Chile im letzten Monat ist Ott Tänak bereit, sich der neuen Veranstaltung zu stellen. Mit bereits drei Siegen bei der Rallye Deutschland und dem Sieg bei der Testveranstaltung am vergangenen Wochenende, der Herbstrallye in Österreich, ist dieser Teil der Welt für den Weltmeister von 2019 kein Unbekannter. Tänaks Erfahrung, sein Fachwissen und seine unerschütterliche Entschlossenheit machen ihn zu einem starken Konkurrenten bei der brandneuen Asphaltveranstaltung.

Pierre-Louis Loubet ist bestrebt, die neue Veranstaltung zu seinem Vorteil zu nutzen und wird versuchen, seine Asphalt-Erfahrung in Deutschland und anderswo zu nutzen, um gegen Ende der Saison gute Ergebnisse einzufahren. Zum ersten Mal seit 2019 wird M-Sport auch Beifahrer Benjamin Veillas wieder im Team begrüßen, der bei der Veranstaltung seine neue Partnerschaft mit Loubet eingehen wird.

Nach seinem Rally1-Debüt in Chile kehrt Grégoire Munster in den Puma zurück, entschlossen, seine Fähigkeiten in Spitzenmaschinen auf seinem bevorzugten Untergrund zu verbessern. Mit starken Ergebnissen auf Asphalt in der WRC2-Kategorie bietet die Veranstaltung eine weitere hervorragende Lernmöglichkeit für den luxemburgischen Fahrer.

Adrien Fourmaux wird nach starken Ergebnissen während der gesamten Saison auch in der WRC2-Kategorie wieder antreten. Der frischgebackene britische Rallye-Meister sicherte sich bei der Herbst-Rallye am vergangenen Wochenende auch den Klassensieg und den zweiten Gesamtrang hinter Tänak – bei der er den EcoBoost-angetriebenen Ford Fiesta Rally2 und sein neues Kühlpaket-Update in einem hart umkämpften Feld präsentierte – und hofft, seine beeindruckende Form auch in diesem Jahr fortsetzen zu können Woche.

Richard Millener, Teamchef, erklärte: «Es ist immer spannend, eine neue Veranstaltung in Angriff zu nehmen. Es ist eine große Herausforderung für Teams und Organisatoren gleichermaßen, aber es ist auch wichtig, unseren Sport weiterzuentwickeln und neue Fans zu gewinnen. Ich freue mich darauf, neue Strecken zu sehen, und es wird sicherlich interessant sein zu sehen, wer am Ende auf der obersten Stufe landet! Nach dem Sieg in Chile fühlt sich das Team erneuert und wir konzentrieren uns nun voll und ganz darauf, diese großartigen Ergebnisse am Ende der Saison aufrechtzuerhalten. Ott treibt uns immer noch hart voran und wir wissen, dass er in Mitteleuropa und Japan gut abschneiden möchte. Wir sehen immer wieder, wozu der Puma fähig ist, und die Saison mit einigen Höhepunkten abzuschließen, würde dem gesamten Team sehr viel bedeuten.»

Ott Tänak sagte zu seinem vorletzten Ford-Einsatz: «Es ist schon eine Weile her, dass wir auf Asphalt waren, und diese Veranstaltung wird eine neue im Kalender sein. Es wird eine große Herausforderung für uns und unser klares Ziel ist es, aus den letzten beiden Veranstaltungen das Maximum herauszuholen. Es ist sehr schwer, von dieser Rallye etwas zu erwarten, da alles neu sein wird und ich mir ziemlich sicher bin, dass auch das Wetter eine große Rolle spielen wird – wir müssen also wirklich alles geben, um alle Ziele zu erreichen. Chile war die letzte Veranstaltung auf Schotter in dieser Saison und wir konnten gemeinsam mit dem Team Erfolge feiern, das hat sich gut angefühlt. Aber die Arbeit ist noch nicht getan – wir haben noch zwei vor uns und werden weiter Druck machen.»

Pierre-Louis Loubet meinte: «Ich freue mich, meine erste Rallye mit Benjamin zu bestreiten. Nach dem Unfall in Chile muss ich etwas Selbstvertrauen zurückgewinnen und eine saubere Rallye hinlegen. Ich möchte auf jeden Fall das Autofahren am Wochenende genießen. Es war ein schönes Gefühl, während des Tests diese Woche wieder im Puma auf Asphalt zu sein, also freue ich mich darauf zu sehen, was die Veranstaltung bringt.» (M-Sport)

Fahrer-WM Stand nach 11 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33