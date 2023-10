Neuville auf Siegeskurs, Rovanperä auf Titelkurs

An der Spitze des vorletzten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) bei der Zentral Europa Rallye haben die führenden Thierry Neuville und Kalle Rovanperä in der Zielsetzung unterschiedliche Vorstellungen.

Der Tabellendritte Neuville, vom Druck eines Titelgewinns befreit, ist bei der Zentral Europa Rallye im Hyundai i20 Rally1 auf Kurs zum seinem zweiten Saisonsieg nach Italien und zu seinem 19. WRC-Triumph. Rovanperä hat sich im Toyota GR Yaris Rally1 nach dem Ausfall seines Teampartners und Titelrivalen Elfyn Evans auf die erfolgreiche Titelverteidigung verlegt.

Bei beiden stimmt die Richtung. Nachdem der lange führende Rovanperä das Tempo herausgenommen hat, hat Neuville nach seiner Führung bis zur vierten Prüfung auf der Schicksal bewerteten elften Entscheidung wieder die Spitze übernommen. Am Ende der zweiten Etappe erreichte Neuville 26,1 Sekunden vor dem Titelanwärter Rovanperä das Tagesziel in der Drei-Flüsse-Stadt Passau.

Neuville sagte: «Es war wahrscheinlich die Prüfung, die mir an diesem Wochenende am meisten Spaß gemacht hat. Ich liebe es, nachts zu fahren und es hat Spaß gemacht. Den ganzen Nachmittag über haben wir versucht, unseren Vorsprung zu verwalten, und ich bin froh, den Tag an der Spitze der Rallye beenden zu können. Wir verfolgen unser Ziel.»

Der Titelverteidiger Rovanperä meinte: «Ich wollte den Tag einfach mit einem guten Gefühl beenden. Also habe ich versucht, ein wenig vorsichtig zu fahren. Es ist gut, am Ende dieses Tages zu sein, es war kompliziert. Ich denke, das waren die schlimmsten Bedingungen, die ich je auf Asphalt hatte.»

Bei seinem vorletzten Start im Ford Puma Rally1 von M-Sport belegte der zweifache Saisonsieger Ott Tänak (Schweden und Chile), 2024 wieder bei Hyundai, mit dem dritten Rang (+ 1:491) wieder einen Platz auf dem vorläufigen Tagespodium. Tänak berichtete erneut von Problemen: «Auf der vorherigen Prüfung haben wir den Hydraulikdruck verloren, sodass wir keine Handbremse mehr hatten. In der ersten Haarnadelkurve fuhren wir rückwärts, und dann zog ich in einer weiteren Haarnadelkurve instinktiv die Handbremse und blockierte die Vorderräder. Es ist ein dummer Gedanke.» Er rutschte kurz von der noch feuchten Piste.

Nach seinem Reifenpech am Freitagvormittag hatte die neue Zentral Europa Rallye für den achtmaligen Champion Sébastien Ogier bei seinem sechsten Saisonstart im Toyota GR Yaris Rally1 noch ein paar Streicheleinheiten bereit. Der dreifache Saisonsieger kämpfte sich vom zehnten Rang am Freitagmorgen inzwischen auf den vierten Platz (+ 2:20,2) vor. «Es hat sich hier angefühlt wie in Großbritannien! Es war stellenweise unglaublich rutschig. Es macht keinen großen Spaß, wenn man keinen Grip hat und auf Slicks unterwegs ist», merkte Ogier an, der auch beim Finale in Japan antritt.

Hinter Ogier reihten sich sein Toyota-Partner Takamoto (+ 2:47,9), Teemu Suninen (+ 2;58,8 ) im Hyundai i20 Rally1, Grègoire Munster (+ 3;52,2) im mehr privat einsetzten Ford Puma Rally1 und Pierre-Louis Loubet (+ 9:05,8) im offiziellen Ford Puma ein.

In der WRC2 übernahm Adrien Fourmaux auf P9 (+ 9:12,3) im Ford Fiesta MKII um 6,5 Sekunden vom Noch-Champion Emil Lindholm im Hyundai i20N die Führung. Den dritten WRC2-Rang (+ 9:39,7) nahm Nicolas Ciamin im Škoda RS Fabia ein.

Stand nach 14. von 18 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:18;34,5 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 26,2 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1;49,1 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:20,2 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:47,9 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:58,8 7 Munster/Louka (L/B), For + 3:52,2 8 Loubet/Veillas (F), Ford + 9:05,8 9 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 9:12,3 10 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 9:18,8

