Zentral Europa: Neuville gewinnt Hyundai-Heimspiel

Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe haben die erste Zentral Europa Rallye, den zwölften Lauf der Saison 2023 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), gewonnen, das Heimspiel von Hyundai Motorsport aus Alzenau.

Das hervorragende Ergebnis auf dem tückischen Asphalt markiert den zweiten Saisonsieg der Belgier und den 15. Podiumsplatz des Teams in diesem Jahr. Teemu Suninen und Mikko Markkula setzten ihr stabiles Wochenende mit einer soliden Leistung fort und bestätigten den sechsten Platz.

Hyundai Motorsport mit Sitz in Alzenau feiert einen starken Sieg auf heimischem Boden bei der Zentral Europa Rallye, dem vorletzten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, bei der Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe auf der obersten Podiumsstufe landeten. Die Belgier gingen nach einer kniffligen Eröffnungsveranstaltung, die erstmals in der Geschichte der WRC durch drei verschiedene Länder (Deutschland, Österreich und die Tschechische Republik) führte, als Sieger hervor. Auf 18 komplexen Asphaltprüfungen war die Crew des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid konstant und vermied solche Fehler, die ihren Konkurrenten auf den anspruchsvollen Strecken widerfuhren.

Ihr Sieg, der für das Team den 15. Podestplatz der Saison und den achten des Jahres für Neuville/Wydaeghe darstellt, ist ein Beweis für die harte Arbeit des Teams sowohl vor Ort als auch am Firmensitz in Alzenau. Es ist auch ein bedeutender Gewinn aufgrund der starken Präsenz der Hyundai Motor Company in der Region, einschließlich Hyundai Motor Europe und Hyundai Motor Deutschland, beide mit Sitz in Frankfurt, sowie Hyundai Motor Manufacturing Czech, dem ersten Hyundai-Produktionswerk, das dort gebaut wurde.

Es war ein solider, aber vorsichtiger letzter Tag der Zentral Europa Rallye, bei dem sich Neuville/Wydaeghe und ihre Teamkollegen Teemu Suninen/Mikko Markkula darauf konzentrierten, die vier verbleibenden Prüfungen sicher zu überstehen. Es wurden vier Entscheidungen mit einer Distanz von lediglich 67,24 km bestritten. Der Rückstand der Belgier vergrößerte sich vor der Power Stage auf 43,9 Sekunden, wo sie erfolgreich vier zusätzliche Punkte mit nach Hause holten und ihren zweiten Sieg des Jahres festigten. Neuville liegt vor der Rallye Japan (16.-19. November) nur noch sieben Punkte hinter dem zweiten Platz in der Fahrerwertung.

Suninen/Markkula schlossen mit dem Hyundai i20 N Rally1 Hybrid einen erfolgreichen ersten Einsatz auf Asphalt ab. Es war eine steile Lernkurve für das finnische Duo, dem es gelang, sein Tempo an drei störungsfreien Tagen zu verbessern und das Auto auf dem sechsten Platz ins Ziel zu bringen.

Sieger Neuville sagte: «Ich bin wirklich glücklich. Es war eine Erleichterung, das Ziel zu erreichen! Es war ein sehr herausforderndes und hartes Wochenende da draußen. Insgesamt haben wir sehr gute Arbeit geleistet. Wir hatten eine gute Konstanz und Geschwindigkeit, was sich wirklich ausgezahlt hat, und gegen Ende konnte ich die Rallye mehr genießen, vor allem, als die Grip-Bedingungen etwas stabiler wurden. Vielen Dank an alle. Es war eine echte Teamleistung an diesem Wochenende und wir haben es geschafft. Wir haben seit Sardinien hart auf einen weiteren Sieg gedrängt, und dieser ist uns trotz vieler Podiumsplätze nicht gelungen. Hier vor vielen belgischen Fans und der Familie zu gewinnen, ist natürlich großartig, in diesem Moment eine große Freude. Wir können stolz auf das Erreichte sein und freuen uns nun auf die letzte Veranstaltung des Jahres und konzentrieren uns auf einen weiteren Sieg.»

Suninen meinte: «Im Allgemeinen war die Rallye gut. Ich habe so etwas seit zwei Jahren nicht mehr gemacht, also wurde ich ins kalte Wasser geworfen! Jede Runde war in Bezug auf Wetter und Bedingungen anders, sodass viel gelernt werden musste. Ich hatte stellenweise eine gute Pace, zum Beispiel war ich Zweitschnellster auf der WP11, aber meine Erfahrung reichte nicht aus, um mich vom ersten Kilometer an an die Bedingungen des Autos anzupassen. Ich möchte mich ganz herzlich bei der Mannschaft bedanken, es war eine tolle Saison. Es war schön, mitten in der Saison ins Auto zu steigen und diese Herausforderung anzunehmen; Ich denke, das ist eine gute Ausgangslage, auf der man von hier aus weiter aufbauen kann. Ich bin mit der Arbeit, die ich geleistet habe, zufrieden. Ich war ziemlich genau dort, wo ich auf dem Papier erwartet hatte, bei der für mich härtesten Rallye im Kalender.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Das ist ein tolles Gefühl. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an Kalle Rovanperä, der sich heute seinen zweiten Fahrertitel in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft gesichert hat. Es war eine beeindruckende Saison von ihm und Toyota Gazoo Racing. Sie sind eindeutig der Maßstab und dienen als Inspiration für das, was wir tun wollen. Für uns war es eine sehr gute Rallye. Es war eine neue Veranstaltung und alle haben sich viel Mühe in die Vorbereitung gegeben. So viele Leute aus unserem Werk haben sich uns an diesem Wochenende zu unserer Heimrallye angeschlossen, ebenso wie unsere Kollegen von Hyundai Motor Europe, Hyundai Motor Deutschland und Hyundai Motor Manufacturing Czech. Es war fantastisch, sie hier zu haben und diesen Moment mit ihnen zu teilen. Es ist ein Moment, der die Siegerkultur aufbauen kann, die wir für das, was als nächstes kommt, brauchen. Herzlichen Glückwunsch an Thierry und Martijn zu ihrem Sieg. Sie haben an einem sehr anspruchsvollen Wochenende keine Fehler gemacht. Teemu konnte unter sehr unterschiedlichen Bedingungen mehr Erfahrung sammeln und es war eine gute Gelegenheit für uns, seine Fortschritte zu sehen, während wir unsere nächsten Schritte festlegen.» (Hyundai)

Endstand nach 18 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Fahrer-WM Stand nach 12 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33