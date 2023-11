Neuville für 2024: «Wenn nicht jetzt, wann dann?»

Der fünfmalige Vizechampion und Hyundai-Werksfahrer Thierry Neuville ist davon überzeugt, dass alle Voraussetzungen geschaffen sind, dass 2024 endlich sein Jahr zum ersten Titelgewinn wird.

Thierry Neuville war schon öfter in dieser Situation. Starke Platzierungen in der Rallye-Weltmeisterschaft sind die Stärke des Belgiers. Sein Sieg bei der Zentral Europa Rallye markierte das fünfte Mal in sieben Jahren, dass er entweder die letzte oder vorletzte Rallye der Saison gewann. Ein starker Abschluss stimmt das gesamte Team optimistisch für das kommende Jahr. Doch bisher hat sich dieser Optimismus nicht in das endgültige Ergebnis – einen Weltmeistertitel – niedergeschlagen.

«Ja, wie jedes Jahr sieht es immer gut aus … aber es endet schlecht׃», meinte Neuville mit einem Lächeln. Doch dieses Mal fühlt sich für den Belgier etwas anders an.

Fühlt er sich jetzt als Fahrer stark genug, um Weltmeister zu werden? «NEIN. Ich denke, wir sind schon lange bereit», erklärte Neuville gegenüber DirtFish. «Aber die Geschichte ist dieselbe. Ott Tänak hat drei Jahre lang versucht, den Titel zu gewinnen und es ist ihm auch nicht gelungen.»

Nun ist der Unterschied jetzt das Team um ihn herum. Mit zusätzlicher Stärke in der Technikabteilung dank der Einstellung von François-Xavier (F-X) Demaison als technischem Direktor und einem klaren Glauben an die Führung von Teamchef Cyril Abiteboul ist Neuville davon überzeugt, dass Hyundai und sein i20 N Rally1 2024 leistungsfähig sind.

«Ich war sicher noch nie so zuversichtlich, dass die Schlüsselpersonen jetzt vor Ort sind», sagte der fünfmalige Kronprinz der Meisterschaft. «Mit Cyril in seiner Position, dem Erlernen der WRC und dem Wunsch, nächstes Jahr auf jeden Fall etwas zu liefern, und mit F-X und Christian Loriaux funktioniert die Zusammenarbeit auch gut.

In Anlehnung an einen bekannten Song der Kölner Band «Die Höhner» meinte Neuville: «Wenn es also nicht jetzt ist, wann dann?»

Hyundai hat auch sein Fahreraufgebot für 2024 verstärkt, wobei der Rallye-Weltmeister von 2019, Tänak, zum Team aus Alzenau zurückkehrt.

Neuvilles Sieg bei der Zentral Europa Rallye und das Potenzial für einen weiteren Sieg bei der Saisonabschluss-Rallye in Japan, wo er 2022 gewonnen hat, werden dem Belgier für 2024 positive Energie verleihen. Aber er glaubt nicht, dass ihm die gewonnene Dynamik einen Vorteil gegenüber Tänak verschaffen wird, sobald die Autos nächstes Jahr in Monte Carlo von der Startrampe rollen.

«Jede Saison beginnt für alle mit einer Null auf dem Tresen», sagte Neuville. «Ich denke, es wird wieder ein interessanter Kampf wie in den letzten Jahren, als wir Teamkollegen waren. Es ist ein Geben und Nehmen, und natürlich sorgen das Reglement, die Positionen und die Startreihenfolge auch dafür, dass es nie zu großen Lücken kommt.»