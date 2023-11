Abiteboul/Hyundai: «Ott könnte unser Max sein»

Cyril Abiteboul hofft, dass Ott Tänak Hyundai Motorsport eine gewisse Dominanz im Stil von Max Verstappen verleihen kann, wenn er 2024 in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft wieder in den Alzenauer Kader zurückkehrt.

Der 36-jährige Tänak hat einen Vertrag bei Hyundai unterschrieben, laut dem er in der nächsten Saison in das Hyundai-Team Kader in Alzenau zurückkehrt. Ende 2022 hatte der Este eben dieses das Team verlassen, um in der diesjährigen Meisterschaft einen Ford Puma Rally1 von M-Sport zu pilotieren.

Abiteboul, der im Januar zum Teamchef von Hyundai Motorsport ernannt wurde, hat noch nicht direkt mit Tänak zusammengearbeitet, aber der ehemalige Formel-1-Teamchef setzt große Hoffnungen in seine Verpflichtung aus Estland.

«In meiner eigenen Geschichte im Motorsport», sagte Abiteboul, «wurde ich immer von den Organisationen inspiriert, bei denen es um eine Erfolgsstrategie geht, und alles wird von den Ergebnissen bestimmt. Ich denke an Red Bull und ehrlich gesagt bin ich mir ziemlich sicher, dass Ott, wenn er in der Formel 1 wäre, für Red Bull Racing fahren würde. Das ist die Inspiration, die ich für Hyundai weitergeben möchte. Ich möchte, dass wir das Red Bull Racing der WRC sein können und Ott unser Max Verstappen sein könnte.»

Tänak errang zwischen 2020 und 2022 neun Siege bei der koreanischen Marke. 2019 holte er mit dem Konkurrenzteam Toyota seinen bislang einzigen WRC-Titel. Max Verstappen holte 2023 seine dritte WM-Krone.