Latvala/Toyota: «Hyundai macht uns keine Sorgen»

Hyundai zeigte in letzter Zeit eine stark gestiegene Leistungskurve, deren wegen sich aber der Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala nach der erfolgreichen Verteidigung aller drei Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) sich keine großen Sorgen bei Toyota machen sollte.

Die Rallye-Weltmeisterschaft hat in ihrer reichen, 50 Jahre alten Geschichte zahlreiche Sportdynastien hervorgebracht wie Citroën mit der Loeb-Ära, Volkswagen mit der Ära Ogier, Lancia mit der Gruppe-A-Ära. Und jetzt steht Jari-Matti Latvala kurz davor, eine für Toyota zu kreieren. Die drei aufeinanderfolgenden Fahrer- und Herstellertitel, die das Team unter der Führung des Finnen sicherte, machten die japanische Marke zum Triumphator der WRC. Wenn man dazu noch die zwei zusätzlichen Fahrertitel und die Herstellerkrone 2018 hinzufügt, die unter dem früheren Teamchef Tommi Mäkinen gesichert wurden, ist Dominanz vielleicht das einzige Wort, das passend genug ist, um Toyotas Form seit seiner lang erwarteten Rückkehr in die Meisterschaft im Jahr 2017 zu beschreiben.

Mit neidischen Augen blickte Hyundai Richtung Toyota, wo sich in den letzten Jahren die Trophäen häuften. Okay, das ist nicht ganz fair. Natürlich holte sich die koreanische Marke in den Jahren 2019 und 2020 die Herstellerkrone, doch in den letzten drei Saisons hatte das in Alzenau ansässige Team keine Chance.

Als Reaktion auf diese alles andere als erstrebenswerte Bilanz hat Hyundai im Jahr 2023 einen echten Einkaufsbummel unternommen. Zunächst wählte das Unternehmen den ehemaligen Formel-1-Chef von Renault, Cyril Abiteboul, zum Teamchef. Dann wurde François-Xavier Demaison als technischer Direktor gewonnen, bevor nach der Rallye Chile die große Nachricht bekannt wurde, dass Ott Tänak im nächsten Jahr als Partner von Thierry Neuville wieder zum Team stoßen würde. Und auch bei der Besetzung seines dritten Autos für 2024 hat Hyundai noch viele interessante Optionen zur Auswahl.

Es war eine beeindruckende Rekrutierungskampagne, deren Ziel es war, die Toyota-Dynastie zu zerschlagen und zum ersten Mal sowohl den Fahrer- als auch den Hersteller-Weltmeistertitel nach Alzenau zu holen. Die Schritte im Hyundai-Lager sind nicht unbemerkt geblieben.

«Hyundai unternimmt offensichtlich große Anstrengungen für die nächste Saison», sagte Toyota-Teamchef Latvala. «Ihre Mission ist es, beide Titel zu gewinnen. Wir sind vorbereitet. Wir wissen, dass es nächstes Jahr schwieriger wird.»

Auf die Frage, ob sein Team seiner Meinung nach im Jahr 2024 stärker werden müsse, um mit dem Rivalen mithalten zu können, hob der Finne gern die bestehenden Stärken von Toyota hervor und zeigte auch auf, wo sich Toyota seiner Meinung nach verbessern kann.

«Wir wissen, dass wir ein sehr zuverlässiges Auto haben», erklärte Latvala. «Aber das reicht natürlich nicht. Wir müssen daran arbeiten, mehr Leistung zu erzielen. Was ich aber auch bei unserer Fahreraufstellung sehe, zeigt sich, dass unsere Fahrer dieses Jahr sehr konstant waren. Und das war unsere Stärke. Es gibt immer noch Rallyes, bei denen wir besser werden müssen. Es gibt einige wie Chile, bei denen der Reifenverschleiß nicht auf dem richtigen Niveau war. Das ist etwas, was wir für das nächste Jahr verbessern müssen. Und konzentrieren wir uns auf unsere anderen Schwachstellen und nehmen wir nicht zu viele Änderungen vor. Konzentrieren wir sich einfach auf das, was wir haben, verbessern wir es und blicken wir auf die Meisterschaft. Und ich denke, es wird alles gut werden.»

Latvala weiß, dass selbst wenn Toyota sich weiter verbessern kann, es keine Garantie dafür gibt, dass seine 100-prozentige Erfolgsbilanz als Teamchef auch am Ende der Saison 2024 noch intakt sein wird. Da Hyundai auf den Fersen ist, sieht es so aus, als ob der Titelkampf im nächsten Jahr über alle Zutaten verfügt, um bis zur letzten Sekunde zu dauern. Aber egal, was der Gegner tut, der Finne lässt sich nicht von seiner Mission als Teamchef ablenken.

«Ich denke, wir sollten uns nicht zu sehr auf das konzentrieren, was Hyundai tut», ergänzte Latvala gegenüber wrc.com. «Wir müssen uns nur auf das konzentrieren, von dem wir wissen, dass es unsere Stärken sind, und versuchen, die Bereiche zu verbessern, in denen wir etwas schwächer sind. Können wir es gewinnen? Ich weiß nicht. Niemand weiß! Aber wir sollten uns nicht zu sehr auf Hyundai konzentrieren.»