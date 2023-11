Für Toyota ist Sieg beim Heimspiel Pflicht

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT) möchte die erfolgreiche Saison der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2023 (WRC) mit einem Heimsieg bei der Rallye Japan vom 16. bis 19. November abschließen.

Genau wie im Jahr 2022, als die Veranstaltung eine willkommene Rückkehr in den WRC-Kalender feierte, wird TGR-WRT zur Endrunde auf japanischen Straßen anreisen, nachdem es sich bereits einen Hattrick bei den Meistertiteln gesichert hat. Das Team holte sich beim 11. von 13 Rennen in Chile den Herstellertitel, bevor Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen letzten Monat bei der Zentral Europa Rallye zum zweiten Mal in Folge den Fahrer- und Beifahrertitel holten.

Elfyn Evans ist wie vor einem Jahr in Japan Anwärter auf den Sieg und belegt in der Fahrerwertung den zweiten Platz, sieben Punkte vor Thierry Neuville (Hyundai). Auch Sébastien Ogier zeigte letztes Jahr in Japan die nötige Siegesgeschwindigkeit und strebt den vierten Sieg in seinem Teilprogramm 2023 an. Takamoto Katsuta erreichte bei seinem Heimspiel im Jahr 2022 einen denkwürdigen Podiumsplatz und geht mit Unterstützung des TGR WRC Challenge Program erneut in einem vierten GR Yaris Rally1 Hybrid an den Start.

Die Rallye Japan findet auf anspruchsvollen Asphaltstraßen in den Bergen der Präfekturen Aichi und Gifu in der Nähe der Stadt Nagoya statt. Viele davon sind technisch und eng und schlängeln sich durch Wälder mit ständig wechselndem Gripniveau. Der Servicepark wird wieder im Toyota-Stadion angesiedelt sein, in dem in diesem Jahr neben der Start- und Zielzeremonie auch Prüfungen stattfinden werden. Dieses Super-Special wird als erste Entscheidung am Donnerstagabend sein und erneut am Ende des Freitags und Samstags durchgeführt. Der Freitag ist mit 133,26 Wettbewerbskilometern der längste Tag der Rallye und beinhaltet ein bekanntes Trio von Strecken nordöstlich von Toyota City, die zweimal absolviert werden.

Am Samstag geht es weiter Richtung Süden rund um Okazaki, wo zwei Super-Specials vor der Reifenmontagezone zur Mittagszeit absolviert werden. Die ersten beiden Bergprüfungen am Vormittag werden am Nachmittag wiederholt, bevor es zu einer weiteren Prüfung in der Nähe von Shinshiro und der Rückkehr zum Toyota-Stadion geht. Sechs Prüfungen schließen die Rallye am Sonntag ab und führen die Veranstaltung nordöstlich nach Nakatsugawa.

Jari-Matti Latvala (Teamchef): «Wir nähern uns dem Ende einer weiteren großartigen Saison für unser Team. Nachdem wir uns nun erneut alle drei Titel gesichert haben, bleibt das klare Ziel, die Rallye Japan zu gewinnen, die für uns eine von zwei Heimveranstaltungen ist. Letztes Jahr konnten wir Takamoto vor seinen heimischen Fans auf das Podium bringen, was wirklich schön war, aber dieses Mal sind alle sehr motiviert, den Sieg zu holen. Wir werden alle vier Fahrer dort haben und sie müssen sich keine Sorgen mehr um die Meisterschaft machen, sondern können die Rallye voll und ganz in Angriff nehmen und den Sieg ins Visier nehmen. Es ist eine herausfordernde Veranstaltung, denn auch wenn es die zweite Rallye in Folge auf Asphalt ist, unterscheiden sich die Straßen in Japan stark von denen in Mitteleuropa. Ohne die Möglichkeit, vor der Rallye zu testen, müssen wir in der Lage sein, das Fahrzeug-Setup entsprechend anzupassen.»

Doppelweltmeister Kalle Rovanperä: «Ich reise immer gerne nach Japan und es wird schön sein, dort zu starten, nachdem wir uns bereits die Meisterschaft gesichert haben, genau wie wir es letztes Jahr getan haben. Die Strecken der Rallye Japan sind wirklich anspruchsvoll und die Straßen liegen mir vielleicht nicht so gut wie bei einigen anderen Asphaltrallyes. Letztes Jahr hatten wir dort nicht die beste Leistung, aber dieses Mal möchte ich das unbedingt verbessern. Es ist eine Heimrallye für das Team und wir alle wollen ein besseres Ergebnis erzielen. Es ist eine arbeitsreiche Woche für einen Toyota-Fahrer, aber ohne Druck rund um die Meisterschaft denke ich, dass wir diese Rallye etwas mehr genießen können und hoffe, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen können.»

WM-Zweiter Elfyn Evans: «Die Rallye Japan wird für mich und das Team eine wichtige Rallye und wir wollen die Saison natürlich mit einem Erfolg abschließen. Es ist definitiv keine einfache Rallye, aber wir waren letztes Jahr bis spät in die Nacht im Rennen um den Sieg, und das würden wir wirklich gerne in Ordnung bringen. Hoffentlich können wir dieses Mal das gleiche Tempo finden. Obwohl wir die meisten Strecken vom letzten Jahr kennen, gibt es dennoch einige Unbekannte, da wir vorher nicht auf solchen Straßen testen können. Das Setup ist daher eher eine Schätzung, basierend auf dem, was wir letztes Jahr hatten und was wir seitdem gelernt haben, aber wir werden unser Bestes tun, um uns anzupassen.»

Dreimaliger Saisonsieger Sébastien Ogier: «Ich freue mich auf die Rallye Japan. Auch wenn wir als Team unsere Hauptziele für die Saison bereits erreicht haben, fühle ich mich als Toyota-Fahrer immer noch verpflichtet, in Japan einen Heimsieg zu erzielen. Das wäre ein ganz besonderes und wichtiges Ergebnis. Persönlich hoffe ich, dass es besser wird als bei unserer letzten Rallye, und hoffentlich werden die Bedingungen in Japan etwas angenehmer: Ich denke, wir haben letztes Jahr gesehen, dass es nicht so viele Möglichkeiten zum Schneiden gibt, also können die Bedingungen etwas angenehmer bleiben Stabil für alle, unabhängig von der Ausgangsposition. Hoffentlich können wir einen guten Kampf liefern und die Saison mit einem Erfolg beenden.» (Toyota)

Fahrer-WM Stand nach 12 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33