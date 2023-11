Das WM-Finale auf ServusTV – Nachtschicht

ServusTV wird auch beim Finale der Rallye-Weltmeisterschaft in Japan (16. – 19. November 2023) mit Live-Streams dabei – wegen des Zeitunterschieds von acht Stunden wird es mehr eine Nachtschicht.

Der Zeitunterschied zwischen MEZ in Mitteleuropa und Japan beträgt acht Stunden, die das östliche Japan früher dran ist. ServusTV wird sich in der Nacht von Freitag auf Samstag um 01:00 Uhr MEZ mit dem ersten Streaming von der WP 11, der 2,84 km kurzen Super Special Okazaki einblenden. Um 06:00 Uhr MEZ am Samstagmorgen meldet sich der Salzburger Sender zurück mit der Live-Schalte von der WP 14, der 14,78 km langen Entscheidung Lake Mikawake 2.

In der Samstagnacht ist ServusTV mit dem Live-Streaming von der 7,52 km langen Asahi ab 23:00 Uhr MEZ wieder am Start. Ab 06:00 Uhr MEZ ist ServusTV natürlich auch mit der letzten Live-Schalte 2023, mit dem zweiten Durchgang dieser Entscheidung, dann als letzte WP und als Power Stage absolviert, dabei.

ServusTV beim Finale in Japan:

Samstag, 18. November 2023:

01:00 Uhr MEZ: WP 11 Okazaki City (2,84 km)*

06:00 Uhr MEZ: WP 14 Lake Mikawako 2 (14,78 km)*

23:00 Uhr MEZ: WP 17 Asahi Kougen 1 (7,52 km)*

Sonntag, 19. November 2023:

06:00 Uhr MEZ: WP 22 Ashahi Kougen 2 (Power Stage/7,52 km)

* Gute Englisch-Kenntnisse erforderlich

Fahrer-WM Stand nach 12 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33