Rallye-Champion Rovanperä 2024 mit Rennen? 29.11.2023 - 11:18 Von Toni Hoffmann

Der Doppelchampion Kalle Rovanperä tritt 2024 in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) mit einem Teilzeitprogramm kürzer, scheint aber mit ein paar Einsätzen auf der Rundstrecke zu liebäugeln.

Da es im nächsten Jahr für Rovanperä ein selbst verordnetes Teilzeitprogramm in der WRC gibt, wird der Rallye-Weltmeister die Möglichkeit haben, in anderen Disziplinen anzutreten, und nicht nur bei Diftevents. Er könnte wie Sébastien Ogier im Jahr 2022 insbesondere die Rundstrecke für sich zu entdecken.



Während der finnischen Viaplay-Show hatte Mikka Häkkinen die Gelegenheit, mit dem Fahrer von Toyota Gazoo Racing zu sprechen. Der zweifache Formel-1-Weltmeister fragte Rovanperä, ob er Interesse daran hätte, im Jahr 2024 an Rundstreckenveranstaltungen teilzunehmen.



«Es interessiert mich immer mehr. Ich wette, dass ich nächstes Jahr ein paar Tests und vielleicht ein paar Rennen mit GT-Autos oder so machen kann, auch wenn ich es noch nicht sicher sagen kann. Im Moment geht es darum, mich ans Steuer eines GT-Autos zu setzen.»



Ebenfalls in dieser Show anwesend war auch der ehemalige Formel 1-Pilot Heikki Kovalainen, erneut Japanischer Rallyechampion, der sogar glaubt, dass Kalle Rovanperä in Zukunft ein F1-Auto fahren könnte.



«Ich habe das Gefühl, dass wir Kalle auf der Rundstrecke sehen werden. Was könnte besser sein, wenn Kalle, ein junger Mann, mit einem Projekt auf der Rennstrecke beginnen würde. Wer weiß, vielleicht würde er eines Tages sogar einen F1 fahren. Es wäre ein interessantes Projekt, das bisher noch niemand erfolgreich umsetzen konnte.»