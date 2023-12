Fowler/Toyota: «Toyota gewinnt auch ohne Rovanperä» 17.12.2023 - 12:17 Von Toni Hoffmann

© Toyota Tom Fowler

Nach Aussagen von Tom Fowler, dem technischen Direktor bei Toyota, kann Toyota den Titel immer noch ohne den Teilzeitpiloten Kalle Rovanperä gewinnen, er hat volles Vertrauen in Elfyn Evans.

Tom Fowler, der technische Direktor von Toyota, hat volles Vertrauen in die Aufstellung des Teams für 2024, um die Chancen des japanischen Herstellers um den Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft aufrechtzuerhalten. Das Team von Fowler hat die letzten drei Herstellermeisterschaften und fünf Fahrertitel gewonnen. Während Kalle Rovanperä seine Krone für die nächste Saison nicht behalten wird, ist Fowler sicher, dass Elfyn Evans nachrücken kann, um sie vom Teilzeit-Finnen 2024 zu übernehmen.



«Wenn man sich die Statistiken unseres Teams ansieht, sind es drei Siege von drei Fahrern», sagte Fowler. «Wir wissen, dass wir diese Situation von Kalle Rovanperä akzeptieren müssen. Viele Leute kommentieren, was Kalle tun sollte und was nicht, aber am Ende ist es Kalles Sache. Es ist seine Entscheidung und jeder, der dazu Stellung nimmt, kann das nicht beurteilen. Zu seiner Entscheidung habe ich nichts zu sagen, es liegt an ihm. Wir sind eine Sportmannschaft. Wir haben eine Aufstellung und wir kennen die Stärke in unserer Aufstellung, die gut genug ist, um einer solchen Situation standzuhalten, und wir werden wie immer unser Bestes geben, um zu gewinnen.»



Fowler traut seinem Vollzeitpiloten Elfyn Evans 2024 einiges zu. «Kein Jahr ist jemals eine Garantie, aber aus meiner Sicht besteht kein Zweifel daran. Als Elfyn vor dem Rally1-Auto zum ersten Mal in einem Yaris WRC hier landete, war er sofort auf dem richtigen Weg und kämpfte sofort um die Meisterschaften.»



Die Silbermedaille 2023 von Evans war sein dritter zweiter Platz in den letzten vier Jahren.