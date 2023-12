Kalle Rovanperä erklärt Teilzeitjob für 2024 11.12.2023 - 12:26 Von Toni Hoffmann

© Toyota Kalle Rovanperä

Der zweifache Champion und amtierende Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä erklärt, warum er sich entschieden hat, im Jahr 2024 nur in Teilzeit in der Weltmeisterschaft (WRC) zu arbeiten.

Die Entscheidung von Kalle Rovanperä, sich in der nächsten Saison Zeit für sich selbst zu nehmen, sorgte in der Rallye-Weltmeisterschaft für Aufsehen. Es dauerte nicht lange, bis sich die Welt über die Überlegungen hinter der Entscheidung des zweifachen Weltmeisters einig war. Er will sich einfach nur treiben lassen. Das war es. Er lässt die Leute gerne denken, was sie denken wollen.



«Ich möchte die Zeit nutzen und tun, was ich tun möchte», sagte er bei der FIA-Preisverleihung in Baku. «Es ist ein bisschen so, als würde man sich mit seiner Jugend auseinandersetzen, mit dem, was man gemacht hat, als man jünger war. Natürlich kann man das nicht wirklich aufholen. Wenn man als Teenager und berufstätig ist, hat man immer einen Ort, an dem man sein muss, und man verpasst viele Dinge, die andere Leute tun. Ich möchte nächstes Jahr viel Zeit für meine persönlichen Dinge außerhalb des Motorsports nutzen. Es gibt Ausflüge zu unternehmen. Ich möchte Orte besuchen, an die ich gehen möchte.»



Rovanperä fuhr fort: «Ich denke, jeder erwartet, dass ich eine komplette Drift-Saison absolvieren werde – aber das ergibt einfach keinen Sinn. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich mir eine Auszeit nehmen und sie dann mit etwas anderem füllen? Ich habe nicht so sehr vor, Driften oder Rallyes zu fahren. Es wird einige schöne Events geben, die ich genießen kann, und dann möchte ich auch ein wenig Zeit auf der Rennstrecke nutzen.»



Rennstrecke? Das ist nicht verwunderlich. Rovanperä hat in jungen Jahren an Kart-Rennen teilgenommen hat. «Rundstreckenrennen sind für mich interessant, ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren mit GT-Rennen. Ich möchte es versuchen und sehen, wie es läuft. Neben dem Kartfahren habe ich auch ein paar Trainingseinheiten mit Porsche auf einer Rennstrecke absolviert, aber in letzter Zeit nichts mehr. Ich habe noch keinen vollständigen Plan, aber im GT4-Bereich hat Toyota einen Supra. Und dann ist da noch der GR010 Hybrid.» Das ist Toyotas Hypercar, der die Langstrecken-Weltmeisterschaft gewonnen hat.



«Den würde ich auf jeden Fall gerne testen», gestand Rovanperä. «Man kann sehen, wie gut Toyota in der WEC abschneidet. Wir müssen zuerst einen Simulatortest machen und davon hängt es ab – man muss schnell genug sein, um im echten Auto mitzufahren. Damit ist nichts geplant, aber das ist es, was ich denke.»



Das WRC-Programm von Rovanperä für 2024 ist derzeit noch lange nicht entschieden, aber das große Wochenende von Jyväskylä steht wohl schon fest im Terminkalender. Er will einen Heimsieg. «Ich denke, alle anderen denken, dass der Sieg in Finnland für mich wichtiger ist, ich aber denke mehr für mich. Natürlich hätte dieses Jahr ein schönes Jahr werden können, aber es hat nicht geklappt und ich bin nicht besonders enttäuscht. Ich hätte gerne in meiner Heimatstadt und meinem Heimatland gewonnen, aber es ist nicht das Größte auf der Welt. Wenn wir nächstes Jahr dorthin fahren, können wir hoffentlich einen guten Startplatz ergattern. Hoffentlich können wir mit besseren Chancen starten. Als erstes Fahrzeug auf den Pisten war in den letzten zwei Jahren nicht gerade einfach.»



Einer der ausgefalleneren Vorschläge für das nächste Jahr war ein Ausflug zur Rallye Dakar im nächsten Monat im GR DKR Hilux T1+ von Toyota «Jonne (sein Beifahrer Halttunen) ist daran interessiert», sagte er weiter an. «Wenn wir Zeit haben, würde ich vielleicht gerne das Dakar-Auto testen. Ich würde gerne etwas im Gelände fahren.»



Und Rovanperä denkt an andere Events. «Es könnte interessant sein, nach Amerika zu kommen. Ich würde gerne so etwas wie die Baja-Trucks ausprobieren, das sind richtige Autos!» Sprechen Sie über 2025 und der Stahl ist da.



Die letzte Anmerkung von Rovanperä: 2025 kommen wir wieder. Wir werden wieder um den Titel kämpfen.»