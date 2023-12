Punkterevolution 2024 in der Rallye-Weltmeisterschaft

Der FIA-Weltrat hat das Punktesystem in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) geändert und einen neuen Modus veröffentlicht, der eine Punkteverteilung für die Wertung bis am Samstag und zwei Wertungen am Sonntag vorsieht.

Der Dachverband des Sports hat ein geteiltes Punktesystem zwischen den ersten beiden Tagen einer Rallye und dem letzten Tag bestätigt, beginnend mit der Rallye Monte Carlo im nächsten Monat.

Für den ersten Platz in der Gesamtwertung am Samstagabend gibt es 18 Punkte, für den zweiten Platz gibt es 15 Punkte, für den dritten Platz 13 Punkte und für den zehnten Platz nur einen einzigen Punkt. Der Sonntag bietet eine weitere Chance, Punkte zu sammeln, wobei der schnellste Fahrer am letzten Tag weitere sieben Punkte holt. An diesem letzten Tag werden die Punkte vom ersten auf den siebten Platz vergeben, wobei der siebte Rang einen einzigen Punkt erhält.

Durch diese Änderung ist ein erfolgreicher letzter Tag potenziell 12 Punkte wert, wobei die schnellste Zeit auf der Power Stage immer noch einen Bonus von fünf Punkten erhält. Die perfekte Rallye mit den Siegen am Freitag und Samstag sowie den Siegen am Sonntag und auf der Power Stage bringt immer noch 30 Punkte.

Wie vor einigen Tagen versprochen und angekündigt, wird die FIA für die nächste Saison eine neue Punkteskala einführen, und das stellt eine echte Revolution dar.

In einem an diesem Freitagabend veröffentlichten und auf der FIA-Website verfügbaren Dokument stellt diese neue Punkteverteilung tatsächlich einen großen Unterschied im Vergleich zu früheren Systemen dar. Im Laufe eines Wochenendes können die Teams auf drei verschiedene Arten punkten: am Samstagabend mit einer Gesamtwertung nach zwei Tagen, aber auch am Sonntag mit einer Einzelwertung für diesen Tag und schließlich, wie zuvor, im Laufe von zwei Tagen die Power Stage.

Mit einem solchen System wird der Sieger der Rallye, also der Erste in der Gesamtwertung über alle Tage, nicht zwangsläufig derjenige sein, der am Ende des Wochenendes die meisten Punkte erzielt... echter Wahnsinn! Seit zwei Saisons hat die FIA eine Skala mit einer ähnlichen Philosophie in der Rallye-Raid-Weltmeisterschaft eingeführt. Bei dieser Meisterschaft werden die Punkte am Ende der Rallye vergeben, aber auch am Abend jeder Etappe, wenn es den Teilnehmern gelingt, das Ziel zu erreichen.

Vergabe der Samstagabendpunkte (Gesamtwertung nach Samstag)

Um am Ende dieses Tages Punkte zu erzielen, muss der Teilnehmer die Rallye abschließen. Wenn eine Mannschaft in der Endwertung der Rallye nicht gewertet wird, rücken die nächsten Teilnehmer vor, um Punkte zu erzielen.

1. Platz: 18 Punkte

2. Platz: 15 Punkte

3. Platz: 13 Punkte

4. Platz: 10 Punkte

5. Platz: 8 Punkte

6. Platz: 6 Punkte

7. Platz: 4 Punkte

8. Platz: 3 Punkte

9. Platz. 2 Punkte

10. Platz: 1 Punkt

Punktevergabe am Sonntag

Laut FIA: «Zusätzliche Punkte gemäß der nachstehenden Skala werden nur auf der Grundlage einer kumulativen Gesamtwertung für Sonntag vergeben, einschließlich des Teils von der ersten Zeitkontrolle nach der Umgruppierung für die Nacht bis zur letzten Zeitkontrolle des Wettbewerbsteils der Rallye mit allen Zeiten. Strafen, die in diesem Teil des Wettbewerbs angefallen sind.»

1. Platz (Sonntag): 7 Punkte

2. Platz: 6 Punkte

3. Platz: 5 Punkte

4. Platz: 4 Punkte

5. Platz: 3 Punkte

6. Platz: 2 Punkte

7. Platz: 1 Punkt

Punktevergabe in der Power Stage

Für diese letzte Sonderveranstaltung der Rallye gibt es keine Änderungen

Schnellste Zeit: 5 Punkte

Zweitschnellste Zeit: 4 Punkte

Drittschnellste Zeit: 3 Punkte

Viertschnellste Zeit: 2 Punkte

Fünftschnellste Zeit: 1 Punkt

Der FIA-Weltrat erörterte auf seinem Treffen in Baku Anfang dieses Monats das Potenzial für Änderungen. Die WMSC Task Force ratifizierte sowohl diese Änderung als auch die Option, dass Rally1-Autos ohne Hybridsystem fahren können. Nicht-Hybrid-Rallye-1-Autos sind etwas, auf das unter anderem M-Sport gedrängt hat, um zu erreichen, dass die Autos der Königsklasse des Sports von mehr Privatfahrern genutzt werden. In der Serie besteht Einigkeit darüber, dass der Verzicht auf den Elektroantrieb dazu beitragen wird, die immer größere Lücke zwischen den Kategorien Rally1 und Rally2 zu schließen.