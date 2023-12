Evans wegen Radunfalls nicht bei Preisverleihung 10.12.2023 - 12:48 Von Toni Hoffmann

© Toyota Elfyn Evans

In einer Mitteilung in seinen sozialen Netzwerken gab Elfyn Evans bekannt, dass er aufgrund einer Verletzung am Freitagabend in Baku bei der jährlichen FIA-Preisverleihung 2023 nicht teilnehmen konnte.