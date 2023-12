Neuer Look für den Toyota GR Yaris Rally1 2024 12.12.2023 - 09:11 Von Toni Hoffmann

Toyota Gazoo Racing (TGR) hat die neue Lackierung für die Autos enthüllt, die in der Saison 2024 in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) und in der Sportwagen-Weltmeisterschaft (WEC) (Endurance) antreten werden.