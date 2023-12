Johannes Keferböck - Rückblick auf 2023 18.12.2023 - 14:25 Von Toni Hoffmann

© Fessl K4 Soda Fabia Rally2 © Fessl Johannes Keferböck © Fessl Ilka Minor Zurück Weiter

Das K4 Rally Team blickt auf die Saison 2023 zurück, Johannes Keferböck erlebte im WRC Masters Cup Höhen und Tiefen, belegt schließlich im Jahresklassement Platz vier.