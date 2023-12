Motorwechsel während der Rallye ist möglich 18.12.2023 - 12:26 Von Toni Hoffmann

© M-Sport Ein Motorwechsel verhinderte das beim Heimspiel von Ott Tänak

Zu den Änderungen, die in den Bestimmungen der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) für die nächste Saison gelten, gehört die Maßnahme, die es den Teams ermöglichen wird, während einer Rallye einen Motor auszutauschen.

In dieser Saison war gerade die Rallye Estland besonders von einer schweren Fünf-Minuten-Strafe geprägt, die Ott Tänak zugeschrieben wurde, der beim Shakedown einen Motorschaden erlitt. Die Hoffnungen des Esten, zu Hause zu glänzen, wurden dann zunichte gemacht, bevor er auch nur einen einzigen Kilometer im Rennen zurückgelegt hatte.



Hier ist der geänderte Artikel 17.1.3 in Bezug auf diese neue Regel: «Im Falle eines Motorschadens zwischen dem Ende der technischen Kontrollen vor der Rallye (siehe Zeitplan der technischen Kontrollen) und dem Ende der Rallye ist dies zulässig, den beschädigten Motor ersetzen, sofern die in Artikel 17.1.1 zulässige Anzahl der Motoren nicht überschritten wird.»



Da die Anzahl der verbleibenden Motoren pro Saison auf nur noch zwei beschränkt ist, hat diese neue Regelung letztendlich kaum Chancen auf eine Anwendung. Bei Überschreitung dieser Zwei-Motoren-Grenze wird beim Start der nächsten Rallye eine Fünf-Minuten-Strafe verhängt.