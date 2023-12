Abiteboul neben Teamchef auch Präsident bei Hyundai 20.12.2023 - 10:13 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Cyril Abiteboul und Sean Kim

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, wird im Jahr 2024 eine Doppelrolle übernehmen, der Franzose steigt zum Firmenpräsidenten auf.

Abiteboul folgt in dieser Position dem scheidenden Präsidenten Sean Kim, weil der Koreaner die Organisation nach zwei Jahren verlässt. Abiteboul wird zusätzlich zu seinen neuen Aufgaben als Präsident weiterhin das WRC-Team des Unternehmens leiten, das im Jahr 2024 um den Titelgewinn kämpft.



Hyundai Motorsport mit Sitz in Alzenau hat eine Umstrukturierung seiner Geschäftsleitung mit Wirkung ab Januar 2024 angekündigt und Teamchef Cyril Abiteboul in die Rolle des Unternehmenspräsidenten berufen. Sean Kim, der seit April 2022 die Position des Präsidenten innehat, wird die Leitung übergeben und eine neue Rolle innerhalb der Hyundai Motor Company übernehmen.



Abiteboul hat seit seinem Eintritt bei Hyundai Motorsport im Januar 2023 sofort einen positiven Eindruck hinterlassen und in den letzten zwölf Monaten dazu beigetragen, wichtige organisatorische Veränderungen einzuführen. Die Position des Präsidenten bringt neue Verantwortlichkeiten innerhalb von Hyundai Motorsport mit sich, aber auch eine strategische Rolle als Vermittler für die Motorsport-Tochtergesellschaft und das Unternehmen in Korea und Europa. Die Ernennung von Abiteboul zum Präsidenten geht mit mehreren weiteren internen Umstrukturierungsmaßnahmen einher, die ab Anfang 2024 wirksam werden, mit dem Ziel, Leistung und Effizienz für die nächste Saison und darüber hinaus zu verbessern.



Cyril Abiteboul kommentierte: «Zunächst muss ich mich bei Sean Kim dafür bedanken, dass er mich zu Hyundai Motorsport gebracht hat, und bei Hyundai für das Vertrauen, das sie mir in dieser neuen Rolle entgegengebracht haben. Wir haben klare Ziele in den Kategorien, in denen wir konkurrieren. Wir sind auch mit der Transformation von Hyundai Motorsport beauftragt, um die Entwicklung der Hyundai Motor Company widerzuspiegeln und weiterhin eine relevante Plattform für die Marke und Produkte N zu sein. Wir wissen, dass es noch viel zu tun gibt, aber wir freuen uns über ein Team aus engagierten, talentierten und multikulturellen Menschen, die ich mit den gleichen Werten des Respekts und Vertrauens leiten werde, die Sean während seiner Amtszeit getan hat.»



Sean Kim fügte hinzu: «So wie ich mich vor zwölf Monaten gefreut habe, Cyril Abiteboul in der Hyundai-Familie willkommen zu heißen, übergebe ich ihm heute die Rolle des Präsidenten. Hyundai Motorsport war für mich in den letzten zwei Jahren wie eine Familie, und wenn ich mich neuen Herausforderungen zuwende, tue ich dies in dem Wissen, dass sich das Unternehmen in den Händen eines erneuerten Führungsteams befindet und in der Lage ist, für die kommenden Saisons kräftig zu pushen. In Alzenau gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Talenten und ich weiß, dass die Zukunft das Potenzial für große Erfolge birgt.»



Till Wartenberg, Vizepräsident N Brand & Motorsport, sagte: «Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Cyril Abiteboul der nächste Präsident von Hyundai Motorsport sein wird. In nur zwölf Monaten hat Cyril uns mit beeindruckenden strategischen Fähigkeiten einen klaren Fahrplan für Verbesserungen vorgelegt. Wir haben im Laufe des Jahres 2023 von seinen Erfahrungen und Erkenntnissen profitiert und er hat maßgeblich dazu beigetragen, Alzenau neuen Schwung zu verleihen, wichtige Neueinstellungen wie FX Demaison anzuziehen und natürlich Ott Tänak zur Rückkehr zu ermutigen. Wir danken Sean Kim für seine kompetente Leitung in den letzten zwei Jahren und freuen uns darauf, in Zukunft auf diesem starken Fundament mit größerem Erfolg aufzubauen.»