Neue Teamstruktur stärkt Nevilles Selbstvertrauen 08.12.2023 - 12:03 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Thierry Neuville

Die neue Teamstruktur bei Hyundai gibt Thierry Neuville für die Rallye-Weltmeisterschaft 2024 wieder mehr Selbstvertrauen, das erklärte der WM-Dritte unlängst in einem Interview.

Neben einer All-Star-Liste von Fahrern, darunter Ott Tänak, Esapekka Lappi, Dani Sordo und Andreas Mikkelsen, allesamt ausgewiesene Rallyesieger, sagte der Belgier, dass das Team hinter den Kulissen bei Hyundai Motorsport stärker sei als je zuvor.



«Wir wissen, wie viel Cyril (Abiteboul, Teamchef) nächstes Jahr liefern will», sagte Neuville, der gerade seine zehnte Saison beim koreanischen Hersteller abgeschlossen hat. «Er hat dieses Jahr die WRC gelernt, aber ich bin jetzt wirklich zuversichtlich für diese Position im Team – ich glaube, ich war noch nie so zuversichtlich. Die Art und Weise, wie F-X (Demaison, technischer Direktor) und Christian (Loriaux, WRC-Programmmanager) zusammenarbeiten, ist wirklich gut. Es funktioniert alles gut.»



Neuville hat in dieser Saison zwei Rallyes gewonnen, ist aber der Meinung, dass er viel häufiger auf dem Podium hätte stehen können als im Jahr 2023. «Ich denke, dass wir dieses Jahr in der Lage waren, für mehr zu kämpfen», führte er weiter an, «aber das Positive ist, dass ich mich mit dem Auto wohl gefühlt habe und wir auf der Leistungsseite definitiv Fortschritte gemacht haben. Nächstes Jahr wird interessant. Wir wissen, dass Toyota Konstanz findet, und daran müssen wir auch arbeiten.»