Abiteboul beklagt Hyundais verpasste Chancen 2023 11.12.2023 - 11:30 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Cyril Abiteboul

Cyril Abiteboul, der Hyundai-Teamchef, bedauert die vielen «Was-wäre-wenn»-Fragen in dieser Saison und möchte, dass die Mannschaft im Jahr 2024 aggressiver auftritt.

Der Franzose Cyril Abiteboul hat seit seiner Ankunft in der Rallye-Weltmeisterschaft zu Beginn der Saison 2023 kaum Zeit damit verschwendet, Eindruck zu machen. Als bekennender Neuling im Rallyesport schloss sich der ehemalige Formel-1-Mann im Januar dem führungslosen Hyundai-Team an, wobei das letztjährige Rally1-Team vom Franzosen Julien Moncet geleitet wurde, der aber erhielt in dieser Rolle nie die volle Kontrolle.



Das änderte sich, als Abiteboul kam. Es war wohl seine Entscheidung, dass Hyundai Thierry Neuville in der Fahrerwertung früh unterstützte, was sich am Ende als vergeblich erwies. Es war auch sein offener Wunsch, einen technischen Direktor zu engagieren, was Hyundai mit François-Xavier Demaison tat und es war auch seine optimistische Einstellung zum Fahrermarkt (Hallo Ott Tänak und Andreas Mikkelsen, auf Wiedersehen Teemu Suninen) oder sein unterhaltsamer Austausch mit den Medien, Abiteboul hat sich nicht hinter dem Vorhang versteckt.



Schon vor der Saisonpause hatte er uns goldene Sprüche wie diesen gegeben: «Wir könnten 200 Punkte höher sein als dort, wo wir sind.» 200 Punkte, das ist fast die Hälfte der Gesamtzahl von Hyundai für die Saison 2023. Hätte Hyundai 200 Punkte mehr geholt, wäre es deutlich vor Toyota gelandet. Toyota hat in diesem Jahr 548 Punkte gesammelt, 116 mehr als Hyundai, und wenn Hyundai diese Extrapunkte bekommen hätte, hätte Toyota das natürlich nicht geschafft.



Natürlich übertreibt Abiteboul mit seiner Behauptung, aber sie basiert auf einem seiner Meinung nach wichtigen Punkt. Auf eine Frage zu einem Vergleich, den er zwischen Neuzugang Tänak und Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gezogen hatte, schlug Abiteboul vor, dass Neuville und Hyundai nach zehn gemeinsamen Jahren etwas selbstgefällig geworden seien.



«Wenn man so lange zusammen ist, ist man nach zehn Jahren ein altes Paar und fängt an, etwas selbstgefällig zu werden», sagte Abiteboul zu DirtFish. «Und es ist nicht Thierrys Schuld, es ist nicht unsere Schuld, es ist wie bei einem alten Ehepaar, die beiden sind ein bisschen schuld. Deshalb wollen wir nicht selbstgefällig sein. Es kommt wirklich auf die Ergebnisse an», erklärte Abiteboul.



„Ich sehe, dass wir in der Meisterschaft mehr als 100 Punkte hinter Toyota liegen. Ich sehe, dass wir im Allgemeinen viele Chancen verpasst haben, und das ist eine kollektive Verschwendung von Chancen. Ich denke, wenn man die Punkte mitzählt, die wir verloren haben, dann hätten wir vielleicht 200 Punkte mehr holen können. Diese Dinge sind immer etwas übertrieben», fuhr er fort, «weil es immer um ‚solche Was-wäre-wenn-Spiele geht, die wir alle spielen, und ich bin sicher, dass Toyota das Gleiche tun wird.»



Er merkte weiter an: «Was wäre, wenn Ogier nicht in Italien ausgefallen wäre? Was wäre, wenn Rovanperä nicht in Finnland ausgeschieden wäre? Es gibt also viele ‚Was wäre wenn?‘-Szenarien in einer Saison. In all diesen Szenarien könnten wir 200 Punkte mehr haben.»



Abiteboul möchte, dass Hyundai im Jahr 2024 aggressiver wird. Er nutzt seine Chancen besser. Hyundai hat seit 2020 keinen Titel mehr. Abiteboul ist sehr daran interessiert, das zu ändern, und das ist ihm auch sehr ernst.