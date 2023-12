Bryan Bouffier – Comeback im Toyota Yaris Rally2 23.12.2023 - 16:56 Von Toni Hoffmann

© Facebook Bryan Bouffier © Toyota Toyota GR Yaris Rally2 Zurück Weiter

Mehr als vier Jahre nach seiner letzten Rallye kehrt Bryan Bouffier bei der Rallye Monte-Carlo 2024 zurück. Der Franzose, Sieger der IRC-Veranstaltung 2011, wird einen der fünf neuen Toyota Yaris Rally2 steuern.

Bryan Bouffier ist wieder zurück. Nach vier Jahren Abwesenheit vom Rallyesport wird Bouffier im kommenden Januar bei der legendären Rallye Monte-Carlo (24. - 28. Januar) wieder am Steuer sitzen. Der Franzose ist seit 2019 und seiner Teilnahme an der polnischen Rallye-Meisterschaft nicht mehr bei offiziellen Wettbewerben angetreten. Er wird auf den Alpenstraßen im neuen Toyota Yaris Rally2 unterwegs sein, der von ERACE WRT, einem Kundenteam der japanischen Marke, eingesetzt wird.



Bryan Bouffier, französischer Rallye-Meister 2010 und Vize-Europameister 2013, wird bei einer Veranstaltung sein Comeback geben, die er bereits gewonnen hat: 2011, als die Rallye Monte-Carlo Teil des IRC-Kalenders war, an Bord eines Peugeot 207 S2000. Der Fahrer aus dem Departement Drôme hat die Namen seines Copiloten noch nicht bekannt gegeben. Nach der Ankündigung der Teilnahme von Jan Solans ist ein zweiter Toyota Yaris Rally2 für den traditionellen Auftakt der Weltmeisterschaft bei der Rallye Monte Carlo bestätigt.