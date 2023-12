Solberg - weiteres Jahr in der WRC2 für Titelgewinn 21.12.2023 - 11:22 Von Toni Hoffmann

© Skoda Oliver Solberg

Oliver Solberg hat bestätigt, dass er in der nächsten Saison seine zweite WRC2-Saison in Folge an Bord eines Skoda Fabia RS Rally2 bestreiten wird und dort den Titel anstrebt.

Solberg junior, Gewinner von zwei WRC2-Läufen im Jahr 2023, möchte die Erfolgsserie des tschechischen Herstellers fortsetzen und sich im nächsten Jahr den WRC2-Titel holen.



«Die Meisterschaft muss das Ziel sein», sagte der 22-Jährige gegenüber WRC.com. «Skoda hat so viele Siege und so viele Titel genossen – das möchte ich nächstes Jahr fortsetzen. Für mich ist es fantastisch, diese Vereinbarung mit einem Unternehmen und einem Team wie Skoda Motorsport zu haben.»



Solbergs Programm für 2024 wurde noch nicht bestätigt, aber der Schwede wird voraussichtlich beim Saisonauftakt, der Rallye Monte-Carlo im nächsten Monat, starten.



«Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sich im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, so viel ändern wird, was den Einsatz des Autos angeht», sagte Solberg. «Ich hoffe, dass ich mit Skoda an weiteren Tests und Entwicklungen arbeiten kann – das wäre cool. Grundsätzlich möchte ich den Fabia nicht mehr verlassen, wenn ich erst einmal eingestiegen bin! Es ist immer sinnvoll, so viel Zeit wie möglich im Auto zu verbringen. So bleibt man frisch und fit für die Rallye. Wenn man bedenkt, an wie vielen Veranstaltungen ich teilnehme, glaube ich, dass der, der mich kennt, weiß, dass ich an jeder Runde teilnehmen möchte!»



Michal Hrabánek, Leiter von Skoda Motorsport, erklärte: «Wir freuen uns sehr, unsere Beziehung mit Oliver und Elliott (Edmondson) fortzusetzen. Wir haben in dieser Saison einen starken Speed von ihnen gesehen und ich bin mir sicher, dass dies auch 2024 so bleiben wird. Der Sieg in der WRC2 in diesem Jahr war ein weiterer Beweis für die konstante Leistung des Fabia RS Rally2 – Oliver für die nächste Saison an unserer Seite zu haben, versetzt uns in eine sehr starke Position, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.»