Sami Pajari im Toyota Rally2 bestätigt 05.01.2024 - 12:36 Von Toni Hoffmann

© Pajari Der Toyotan Yaris Rally2 von Sami Pajari

Der japanische Hersteller hat einen Junior-Rallye-Weltmeister zum Piloten seines neuen GR Yaris Rally2 im Jahr 2024 ausgewählt. Sami Pajari wird einen Toyota GR Yaris Rally2 des finnischen Printsport Racing-Teams fahren.

Pajaris Abschied von einem Toksport-Škoda wurde gegen Ende der letzten Saison angekündigt, aber am Freitagmorgen bestätigt. Sein erster Einsatz im Auto wird später in diesem Monat bei der Rallye Monte Carlo stattfinden.



Der 22-Jährige erklärte den Wechsel in Toyotas werksunterstützten Kader. Pajari, der letzte Saison einer von mehreren Fahrern war, die den GR Yaris Rally2 in den französischen Alpen testeten, sagte: «Obwohl Toyota in der Vergangenheit siegreiche Autos gebaut hat, glaube ich auch an ihre Vision für die Zukunft. Deshalb wollte ich mich unbedingt für dieses Auto entscheiden, vor allem jetzt, wo ich auch die einmalige Gelegenheit hatte, zu den Ersten zu gehören, die es bei einer WRC-Veranstaltung fuhren. Natürlich wird es interessant sein, seine Leistung beim ersten Event mit anderen zu vergleichen.»