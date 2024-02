Abiteboul/Hyundai: «Haben unser Potenzial gezeigt.» 02.02.2024 - 12:42 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Martijn Wydaeghe, Cyril Abiteboul, Thierry Neuville

Hyundai-Teamchef und Präsident Cyril Abiteboul sagt, der Sieg bei der Rallye Monte-Carlo letzte Woche habe das wahre Potenzial des stark überarbeiteten i20 N Rally1 Hybrid des Teams freigesetzt.

Das im unterfränkischen Alzenau (nahe Hanau) gebaute Auto dominierte den Saisonauftakt in den französischen Alpen. Thierry Neuville brachte sein Auto mit einer perfekten Punktzahl von 30 Zählern nach Hause, nachdem er am Ende des Samstags das Feld angeführt und dann am Super Sonntag alle drei Etappen gewonnen und sich noch die fünf Bonuspunkte auf der Power Stage gesichert hatte.



Der zu Hyundai zurückgekehrte Ott Tänak sorgte dafür, dass zwei Hyundai unter die ersten vier kamen, und auch Andreas Mikkelsen erzielte bei seinem ersten Einsatz in einem i20 als Sechster ein gutes Ergebnis.



Abiteboul sagte: «Wir haben nicht viel darüber gesprochen, aber das Auto hat sich seit letztem Jahr stark verändert, da wir verstanden haben, wie man es abstimmt und wie man sein volles Potenzial über ein Wochenende hinweg entfaltet. Ein Sieg in Monte-Carlo steht auf der Wunschliste eines jeden, der im Motorsport arbeitet. Als Team sind wir erleichtert – nicht nur, weil wir eine ikonische Veranstaltung gewonnen haben, sondern auch, weil dies eine bemerkenswerte und geschlossene Demonstration war. Dieser Sieg ist wie immer hochverdient, aber wenn es so kommt, ist es wirklich ein tolles Gefühl.»



Neuville führt nach dem Saisonauftakt die Fahrerwertung an, aber Hyundai liegt einen Punkt hinter dem amtierenden Weltmeister Toyota, nachdem Sébastien Ogier und Elfyn Evans zusammen mit dem Belgier Neuville auf dem Monte-Carlo-Podium auf den Plätzen zwei und drei standen.