Arktis-Rallye: Evans erbt Rovanperä-Sieg 04.02.2024 - 15:06 Von Toni Hoffmann

© Evans Elfyn Evans in Lappland © Rovanperä Kalle Rovanperä © Latvala Jari-Matti Latvala im privaten Toyota Celica

Elfyn Evans, der sich zusammen mit seinem Toyota-Teamkollegen Kalle Rovanperä auf den zweiten Lauf zur Weltmeisterschaft in Schweden bei der finnischen Arktis-Rallye vorbereitete, gewann die Rallye am Polarkreis.

Elfyn Evans, vor der letzten Prüfung 54,5 Sekunden hinter seinem finnischen Teamkollegen, erbte den Sieg und siegte nach zwölf total verschneiten Prüfungen (= 199,95 km) 5:02,3 Minuten vor dem Yaris Rally2 von Mikko Heikkilä, der sich in einem Superduell gegen Teemu Asunmaa (Škoda Fabia RS), dem Sieger des letzten Jahres, um 7,3 Sekunden durchsetzte.



Kalle Rovanperä, der eindeutige Spitzenreiter vor der letzten Wertungsprüfung über mehr als dreißig Kilometer der Arktis-Rallye, musste in der letzten Entscheidung wegen mechanischer Probleme am Toyota GR Yaris Rally1 aufgeben und den Sieg Evans überlassen. Für den Doppelchampion Rovanperä ist Schweden in seinem selbst gewählten Teilzeitprogramm der Saisonstart.



«Leider mussten wir aufgrund technischer Schwierigkeiten auf der letzten Prüfung der Arktis-Rallye anhalten. Es ist schade, dass wir die Veranstaltung nicht beenden konnten, aber wir haben in der Vorbereitung auf Schweden viele wertvolle Kilometer zurückgelegt, und das ist das Wichtigste», ist das Lappland-Fazit von Kalle Rovanperä.



Das Podium in Rally2 wurde von Roope Korhonen im Toyota GR Yaris Rally2 komplettiert, die in dieser Saison in der WRC3 starten soll.



Der Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala wurde mit einer Strafe von sieben Minuten belegt, weil er für seinen privat eingesetzten Toyota Celica GT 4WD unerlaubte fremde Hilfe in Anspruch nahm. Er fiel deswegen vom zehnten auf den 23. Gesamtrang (+ 14:57,1) zurück.