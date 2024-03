Neuville erwägt Rücktritt nach der Saison 2024 15.03.2024 - 10:09 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Thierry Neuville

Thierry Neuville, der aktuelle Tabellenführer in der Fahrerwertung der Weltmeisterschaft (WRC), ist sich nicht sicher, ob er über dieses Jahr hinaus weitermachen will.

Thierry Neuville hat angedeutet, dass er sich nach dieser Saison aus der Rallye-Weltmeisterschaft zurückziehen könnte, was darauf hindeutet, dass die Frage nach der Zukunft der Serie ihn über seine Zukunft nachdenken lässt. Der 35-Jährige ist derzeit in seiner 13. Saison in Folge als Fahrer auf höchstem Rallye-Niveau unterwegs und wurde fünfmal Zweiter in der Meisterschaft: viermal davon mit seinem aktuellen Team Hyundai.



An anderer Stelle in den Medien deutete Neuville an, dass 2024 seine letzte Saison in der WRC sein könnte: «Dies könnte mein letztes Jahr in der WRC sein, also werde ich noch einmal alles geben, um zu versuchen, endlich den Titel zu sichern», sagte der Ostbelgier Neuville. «Ich habe das Gefühl, dass das Sportgerät da ist, also werden wir alles geben, um es zu erreichen, vor allem, wenn ich danach aufhöre. Es wäre großartig, mit einem Titel aufzuhören.»



Neuville hat sich oft offen zum Stand der Weltmeisterschaft geäußert. Im Vorfeld der Einführung von Rally1-Autos meinte er, dass «niemand den Mumm hatte», die FIA bezüglich ihrer Rally1-Regularien herauszufordern.



Über die jüngsten Enthüllungen der WRC-Arbeitsgruppe der FIA über ihren Fahrplan für die Zukunft des Spitzen-Rallyesports hat Neuville nachgedacht. Obwohl der Hybridantrieb in der nächsten Saison aus den Rallye-1-Fahrzeugen verschwinden wird, deutete Neuville an, dass er immer noch besorgt darüber sei, was die Zukunft für die WRC bringen könnte – und dass dies Auswirkungen darauf haben könnte, was er im nächsten Jahr tun möchte.



«In den letzten Wochen ist viel passiert», führte er weiter an. «Heute ist nichts klar. Was passiert ist, veranlasst mich, meine Wünsche, aber auch die Möglichkeiten zu überdenken.»



Nach zwei Runden führt Neuville derzeit die Fahrerwertung mit drei Punkten Vorsprung vor Elfyn Evans von Toyota an.