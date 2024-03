Comeback von Lancia im Rallyesport? 20.03.2024 - 11:30 Von Toni Hoffmann

Die italienischen Medien hatten bereits Ende letzten Jahres darauf spekuliert, dass die Rückkehr von Lancia in den Rallyesport durchaus in Erwägung gezogen werden kann.

Luca Napolitano, CEO von Lancia, nutzte die Wiedergeburt der «HF»-Reihe, einer Bezeichnung, die den Sportfahrzeugen der Marke vorbehalten ist, um offiziell über eine mögliche Rückkehr zum Rallyesport zu diskutieren. Dieses HF-Abzeichen wird im Jahr 2025 mit dem Ypsilon HF zurück sein, einem 100 % elektrischen Auto, das mit einem 240-PS-Motor ausgestattet sein wird und in nur 5,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt.



«Das neue HF-Logo wird auf dem Lancia Ypsilon HF erscheinen, dann auf den Hochleistungsversionen der zukünftigen Modelle der Marke. Damit machen wir einen neuen Schritt in der Wiedergeburt von Lancia und unterstreichen die brutalere und radikalere Seele der Marke und ihr Engagement, sich auf leistungsstarke Modelle zu konzentrieren. Werden wir zum Rallyesport zurückkehren? Wir arbeiten daran», so Luca Napolitano.



Er erklärte weiter: «Lancia hat das ursprüngliche HF-Logo neu interpretiert und es dadurch zeitgemäßer gestaltet. Insbesondere die Farben des HF-Logos, Weiß, Rot und Schwarz, wurden wiederverwendet, ohne weitere grafische Elemente hinzuzufügen, sondern sie für mehr Reinheit zu vereinfachen und gleichzeitig die unvergleichlichen Gene von Lancia zu respektieren. Diese Farben entsprechen denen des offiziellen Logos des Fulvia Coupés von 1966, während die Neigung der Buchstaben dem Logo des Lancia Delta aus den 1990er Jahren entnommen ist, ein Ausdruck von Geschwindigkeit und Radikalität. Das neue HF-Logo schafft eine perfekte Balance zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wir finden daher den kleinen Elefanten und das Akronym HF und schaffen so eine neue Balance, die die Innovation, die Premium-Seite und den italienischen Charakter von Lancia zum Ausdruck bringt.»



Mit zehn Herstellerweltmeistertiteln, die zwischen 1974 und 1992 dank des Stratos HF, des 037 und des Delta HF Intégrale gewonnen wurden, ist Lancia bis heute der erfolgreichste Hersteller der Geschichte vor Citroën (8) und Toyota (7).