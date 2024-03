Saisonhattrick für Hyundai in Kenia?

Nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen zum Auftakt der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 strebt Hyundai Motorsport ein weiteres starkes Ergebnis bei der Safari Rallye Kenia, dem dritten Saisonlauf, an.

Kenia stellt eine anspruchsvolle Veranstaltung für Crew und Auto dar – tiefe Spurrillen, unvorhersehbares Wetter und der charakteristische Fesh-Fesh-Sand auf den Bühnen der Veranstaltung stellen eine einzigartige Herausforderung dar. Der Hyundai-Kader ist gegenüber Schweden unverändert: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Ott Tänak/Martin Järveoja und Esapekka Lappi/Janne Ferm.

Hyundai Motorsport möchte bei der dritten Veranstaltung des Jahres, der Safari Rallye Kenia (28.–31. März), von der Dynamik der ersten beiden Läufe der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 profitieren. Obwohl die Rallye traditionell nicht zu den stärksten des Teams zählt, hofft Hyundai Motorsport auf eine positive Leistung auf den anstrengenden Schotteretappen.

Die Safari Rallye Kenia schlängelt sich durch die wildreichen Ebenen der Savanne und ist eine der berühmtesten Rallyes im WRC-Kalender. Die Kulisse ist unvergleichlich, die kenianische Landschaft bietet eine atemberaubende Kulisse für die rasante Action. Auf den Prüfungen selbst befindet sich Fesh-Fesh, ein feiner Pulversand, der sowohl das Auto selbst beschädigen als auch tiefe Spurrillen am Ende einer Rallye verbergen kann.

Da die Veranstaltung von ihrem bisherigen Termin im Juni vorverlegt wurde, besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass Regen eine entscheidende Rolle spielt. Regenfälle können dazu führen, dass die trockenen Sandstufen schnell dick und schlammig werden und nahezu unpassierbare Bedingungen entstehen.

Für das Hyundai Shell Mobis World Rally Team sind dieselben drei Crews bereit, die Herausforderung anzunehmen, die bereits in der vorherigen Runde in Schweden angetreten sind: Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe, Ott Tänak und Martin Järveoja sowie Esapekka Lappi und Janne Ferm. Da zwei der drei Paarungen im Jahr 2024 bereits auf der obersten Stufe eines WRC-Podiums standen, wird das Crew-Trio zuversichtlich nach Kenia reisen und sich zum Ziel setzen, eine solide Punkteausbeute zu erzielen. Dies wird besonders wichtig für die Belgier Neuville und Wydaeghe sein, die derzeit die Fahrer- und Beifahrermeisterschaften anführen.

Cyril Abiteboul, Präsident und Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Die Safari Rallye Kenia ist für uns eine historisch anspruchsvolle Veranstaltung. Die besonderen Bedingungen erhöhen das Potenzial für Autos, technischen Problemen zu unterliegen, die durch die Umgebung verursacht werden. Daher müssen wir uns in erster Linie darauf konzentrieren, robust und zuverlässig zu sein. Wir sind stark in die Saison gestartet und müssen daher voller Selbstvertrauen nach Kenia reisen. Es ist das erste Schotter-Event der Saison 2024 und damit gewissermaßen ein Testgelände für die 2024er-Version unseres Autos. Wir haben drei sehr erfahrene Mannschaften in unserem Kader und mit zwei aufeinanderfolgenden Siegen herrscht im gesamten Team derzeit sicherlich viel Positives. Unsere Leistung im letzten Jahr war vielversprechend, daher hoffen wir, nächste Woche noch einen Schritt weiter zu gehen und Kenia mindestens mit einem Podiumsplatz zu verlassen.»

Neuville, Sieger in Monte Carlo, sagte: «Die größte Herausforderung in diesem Jahr werden die Wetterbedingungen sein. Die Verschiebung des Ereignisses in den März macht es angesichts der Menge an Regen, die wir erwarten, zu einer Art Lotterie. Je nachdem, wann der Regen einsetzt, kann unsere Straßenlage ein Vorteil oder ein Nachteil sein. Wir könnten in Pfützen versinken oder durch sie hindurchfahren. Wir brauchen in Kenia wirklich ein zuverlässiges Auto – das ist das Wichtigste, worauf wir zählen können, wenn die Etappen so unvorhersehbar sind. Das Auto muss nicht das schnellste sein, aber es muss in der Lage sein, unter den Bedingungen, die wir auf den Strecken erleben, zu bestehen. Es ist nicht meine Lieblingsveranstaltung, aber es ist ein Abenteuer, daran teilzunehmen. Es kann brutal sein, aber es ist immer aufregend. Nach vier Prüfungszeiten unter den ersten drei im Jahr 2023, darunter ein Etappensieg, wollen wir dieses Jahr noch einen Schritt weiter gehen und eine saubere Rallye hinlegen.»

Tänak führte an: «Die Safari Rallye Kenia ist eine besondere Herausforderung. Um gut abzuschneiden, braucht man Ausdauer, zumal das Wetter unberechenbar und die Straßen sehr holprig sind und es insgesamt sehr schwierig ist, dort zu gewinnen. Auf den Prüfungen kommt es vor allem auf die Leistung der Autos an. Natürlich gibt es mit den aktuellen Rally1-Autos Orte, an denen man nicht einfach nur schnell und Vollgas geben kann, aber die Leistung ist immer noch entscheidend. Die Vorbereitungen und Tests in Spanien waren für uns wichtig. Bei den letzten beiden Rallyes hatten wir Probleme mit dem Motor-Mapping, daher war es entscheidend, in große Höhe zu kommen, damit sich die Dinge für Kenia angenehmer anfühlen. Persönlich habe ich es in dieser Saison noch nicht geschafft, in Schwung zu kommen und habe keine starken Ergebnisse erzielt. Ich hoffe, dass ich das ändern kann, indem ich alles sauber halte und bei dieser Rallye gut punkte. Ich muss liefern.»

Lappi, Sieger in Schweden, meinte: «Kenia ist eine der unvorhersehbarsten Rallyes im Kalender, insbesondere weil sie zu Beginn des Jahres stattfindet. Wenn es regnet, wird es sehr schlammig und das macht es schwieriger, das Auto zu kontrollieren. Dies und die ständigen Schwankungen des Straßenbelags machen die Veranstaltung sehr unvorhersehbar und es ist schwierig, die schnellste Linie auf den Pisten zu finden. Es ist auf jeden Fall schön, mit einem Sieg in die nächste Runde zu gehen, aber wir konzentrieren uns jetzt voll und ganz auf Kenia und lernen, wo wir schlauer sein und das ganze Wochenende über an unsere Grenzen gehen können. Das letzte Jahr war für uns bittersüß. Wir hatten einen Etappensieg und einige Top-Drei-Platzierungen, bevor ein technisches Problem unsere Rallye vorzeitig beendete. Dieses Jahr wollen wir konkurrenzfähig sein, aber auch Probleme vermeiden und am Ende gut abschließen.» (Hyundai)

Fahrer-WM - Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug (Schweden) Punkte 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6