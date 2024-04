Kroatien: Skoda-Crews wollen Sieg in RC und WRC2 17.04.2024 - 16:49 Von Toni Hoffmann

© Skoda Pepe Lopez

Pepe López/David Vázquez aus Spanien und das finnische Duo Lauri Joona/Janni Hussi führen die Skoda Teams mit Chancen auf WRC2-Sieg bei der vierten Runde der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Kroatien an.