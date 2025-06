Akropolis-Rallye Griechenland: Rallye der Götter

Vom 26. bis 29. Juni werden insgesamt 69 Teams aus 31 Ländern an der siebten Runde des Rallye-WM teilnehmen.

Die Akropolis Rallye 2025 bringt die Stars der Rallye-Weltmeisterschaft erneut zu einer der anspruchsvollsten Veranstaltungen der Saison nach Griechenland.

Die Akropolis stellt die dritte Schotterveranstaltung in Folge nach Portugal und Sardinien dar. Die Teams werden auf insgesamt 17 zermürbenden Wertungsprüfungen mit insgesamt 345,76 Wettbewerbskilometern herausgefordert.Die Spannung wird von Anfang an hoch sein, nicht zuletzt mit der Athen Super Special Stage, die im Herzen der griechischen Hauptstadt Athen ausgefahren wird. Dort findet auch der feierliche Start am Panathenaic-Stadion statt. Die Rallye hat ihr Hauptquartier in Lamia.

Die Etappen sind felsig, eng und brutal - das Terrain auf einigen Streckenabschnitte bricht schnell auf auf, wenn das Feld durchfährt. Die Crews müssen auf den harten Wertungsprüfungen mit extremen Cockpit-Temperaturen zu recht kommen. Mit sehr hohem Reifenverschleiß wird gerechnet und die Aufhängungen der Fahrzeuge werden bis an die Belastungsgrenzen hinaus strapaziert.

Auch Regen kann eine Rolle spielen. Eine knochentrockene Prüfung beim ersten Durchgang kann bei der zweiten Durchfahrung sich in eine Schlammfalle verwandeln. Gerade am Freitag mit den abgelegenen Reifenzonen kann die Strategie eine besonders große Rolle spielen - Entscheidungen können so neben dem Fahren für den Erfolg ausschlagebend sein.

Die Akropolis-Rallye wurde 1973 als eine der ersten Läufe der damals neu geschaffenen Rallye-Weltmeisterschaft ausgefahren. Im Jahre 2021 kehrte sie nach achtjähriger Abwesenheit wieder in den WM-Kalender zurück und eroberte sich schnell ihren Status als eine der härtesten Veranstaltungen.

In der Nennungsliste sind 12 Rally1-Autos aufgeführt, die höchste Anzahl seit der Rückkehr der Akropolis in die WM-Kalender im Jahr 2021.

Toyota Gazoo Racing, das Weltmeisterteam 2024, kommt mit fünf GR Yaris Rally1 nach Griechenland. Neben Elfyn Evans, dem Tabellenführer, sind der zweifache Weltmeister Kalle Rovanpera und der Japaner Takamoto Katsuta für das Team am Start. Der nur ein Teilzeitprogramm fahrende achtfache Weltmeister Sebastien Ogier ist wiederum dabei. Talent Sami Pajari komplettiert die Toyota-Armada.

Das Hyundai-Team setzt drei seiner bewährten i20 N Rally1 für den amtierenden Weltmeister und Vorjahressieger Thierry Neuville, sowie Ott Tänak und Adrien Fourmaux ein. Endlich wollen die Koreaner den ersten Saisonsieg verwirklichen.

M-Sport Ford ist mit vier Puma Rally1-Autos vertreten. Gregoire Munster und Josh McErlean sind als Stammfahrer dabei. Das Ford-Team wird durch Martins Sesks und dem griechischen Fahrer Jourdan Serderidis zu einem Quartett komplettiert.

Hinter den Rally1-Teilnehmern verspricht der Wettbewerb in der WRC2 sehr spannend zu erden. Unter den 37 Rally2-Autos führen Yohan Rossel (Citroen C3) und Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) den Titelkampf an, während Gus Greensmith (Skoda Fabia RS) und Jan Solans (Toyota GR Yaris) versuchen, die Lücke zu schließen. Insgesamt 16 Rally3-Autos sind am Start.