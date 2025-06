Bundestagspräsidentin schnuppert Rallye-Luft

Die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Julia Klöckner, hat für eine Wertungsprüfung der Hunsrück Junior Rallye als Beifahrerin in den Rallyesport hinein geschnuppert.,

Am Volant saß: Die deutsche Rallyehoffnung Claire Schönborn.

Beiden war wichtig: Bei der «Hunsrück» nutzten Julia Klöckner und Claire Schönborn die Gelegenheit, ihre Verbundenheit mit der Heimat zwischen Rhein und Mosel aufzuzeigen.

«Die Hunsrück Junior Rallye steht für Leidenschaft, Präzision und den Mut junger Talente – und das alles eingebettet in unsere wunderschöne Region», meinte Klöckner vor der Fahrt, in der sie die Amtsgeschäfte für einmal gegen Adrenalin pur eintauschte. «Ich freue mich sehr, ein Teil dieses besonderen Ereignisses zu sein und mit Claire Schönborn eine vielversprechende junge Fahrerin kennenzulernen».

Im Anschluss an ihre Fahrt in einem Toyota Yaris-Rallyewagen, zeigte sich Klöckner begeistert: «Claire ist wirklich ein Vollprofi und absolut gelassen. Ich denke, dass wir beiden uns auch bei den Streckennotizen gut ergänzt haben. Diese Rallye ist sehr gut organisiert und hat sehr viel Spaß gemacht», so die langjährige Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Und umgekehrt hinterließ auch Julia Klöckner nach dem Motto «Quer mit Claire» einen starken Eindruck: «Ich muss sagen: Frau Klöckner war richtig gut mit dem Aufschrieb – super Timing, gut vorgelesen!», kommentierte Claire Schönborn anerkennend.

Julia Klöckner ist seit diesem Jahr Präsidentin des Deutschen Bundestages und seit vielen Jahre politisch aktiv, unter anderem als Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die 52-Jährige stammt aus Rheinland-Pfalz und ist studierte Theologin sowie Politikwissenschaftlerin. In ihrer Rolle als Bundestagspräsidentin repräsentiert sie das Parlament nach außen, leitet die Sitzungen des Plenums und achtet auf die Einhaltung der parlamentarischen Ordnung. Ihr Amt stellt das zweithöchste Staatsamt in Deutschland dar.

Für Claire Schönborn war die Hunsrück-Rallye der erste Auftritt bei ihrem Heim-Event. Sie nutzte dabei einen Toyota GR Yaris als Vorwagen. Neben Julia Klöckner bekam auch die amtierende Edelsteinkönigin Vivian Heidrich sowie Journalistinnen und Journalisten die Gelegenheit, neben der 25-jährigen Schönborn Rallyeaction hautnah zu erleben.